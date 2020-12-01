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【新冠疫苗】金正恩打了中國新冠疫苗  美從情報獲悉

國情動向 12:18 2020/12/01

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金正恩打了中國新冠疫苗  美從情報獲悉

新冠肺炎疫苗研製成全球競賽，更被視為地緣政治利器。美國政府智庫北韓專家卡吉亞尼斯（Harry Kazianis）引述兩名不知名的日本情報來源表示，中國已向北韓領袖金正恩及他的家人，提供一款實驗性的新冠肺炎疫苗。

路透社報道，美國政府府智庫「國家利益中心（Center for the National Interest）」分析師卡吉亞尼斯說，金正恩家族和數名北韓高階官員都已接種疫苗。

目前尚不知  金家接種哪間公司的疫苗

他表示，目前並不清楚金家接種的候選疫苗來自哪家公司，也不知道這款疫苗是否證實安全。

卡吉亞尼斯在政治暨國家安全新聞網站19FortyFive刊登的一篇文章中寫道，「金正恩與多名其他金氏家族和領導階層的高階官員，都已在過去2到3周內接種中國政府提供的一款新型冠狀病毒候選疫苗」。

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卡吉亞尼斯引述美國醫藥科學專家霍泰茲（Peter J. Hotez）的說法表示，至少有3家中國企業在研發新型冠狀病毒疫苗，即北京科興控股公司（Sinovac Biotech Ltd.）、康希諾生物公司（CanSinoBio）、國藥集團（Sinophram Group）。

國藥集團表示，將近100萬名中國人已接種旗下候選疫苗；但就目前所知，上述3家企業都未針對各自的實驗性新冠疫苗公開進行第3期臨床試驗。

微軟曾指稱  北韓黑客圖竊西方苗疫資料

北韓至今未證實境內有任何病例，但南韓國家情報院（NIS）曾表示，不能排除當地有疫情，因為北韓在今年一月底關閉邊界之前，與中國有貿易往來及人員交流，而中國又是最早出現疫情的國家。

美國科技企業微軟（Microsoft）上月表示，兩個北韓駭客組織曾試圖入侵多國疫苗研發企業的網絡，但微軟未指明有哪些公司遭到攻擊。

消息來源向路透社透露，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）是受害者之一。

南韓國家情報院上周表示，已阻止北韓駭入南韓疫苗企業的企圖。

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責任編輯：鄧國強

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