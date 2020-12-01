【中澳關係】趙立堅發澳軍刀架童頸圖 新西蘭總理批沒事實根據

▲ 趙立堅發澳軍刀架童頸圖 新西蘭總理批沒事實根據

中國外交部發言人趙立堅昨在Twitter發文，譴責澳洲士兵殺害阿富汗平民，並配上「澳洲士兵」持刀架在阿富汗兒童頸上的圖片。繼澳洲總理莫里森指摘圖片不實後，新西蘭總理阿爾登也指出，這是沒事實根據的貼文，新西蘭政府已向中國當局表示，關注中國官方散布假照片的舉動。

趙立堅昨在推特放上一張照片，畫面中一名身穿澳洲軍服的男子左手挾持著一名包著澳洲國旗的阿富汗小孩，右手握著匕首，刀鋒架在小孩的脖子上。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨即召開記者會回應，指中國官員推文配上假照片的作法「令人非常反感」。

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新西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今早接受當地公廣媒體「紐西蘭電視台」（TVNZ）訪問時表示，新西蘭政府已經聯絡中國當局，就中國官方在Twitter貼文使用假照片的作法表示關切，「那是一則沒有事實根據的貼文（an unfactual post），這當然會引起我們（紐西蘭政府）的關注。」

阿爾登解釋，新西蘭考慮到自身的國家利益，所以針對新西蘭所重視的事情表達看法，「我們一直是基於自身的國家利益來經營我們（與其他國家）的關係，我們會針對我們所關注的議題發聲。」她又稱，在與中國當局聯絡之前，並沒先和澳洲總理莫里森溝通。她提到，她已有好幾個星期沒和莫里森通話。

在北京，外交部另一發言人華春瑩反駁稱，澳洲一些軍人在阿富汗犯下兇殘罪行是「鐵證如山」，指「阿富汗人民的命也是命」，澳洲政府應反思並向阿富汗人民道歉，向國際承諾不再犯。

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責任編輯：游昊雲

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