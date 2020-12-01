▲ 圓明園馬首銅像回家 其餘11個十二生肖獸頭在哪？

北京圓明園1860年遭英法聯軍火燒，園內大量中國文物自此流失海外。圓明園內著名的十二生肖獸首銅像之一，馬首銅像周二（12月1日）正式回到老家，於圓明園正覺寺文殊亭展出，引起新一輪對流失文物的關注。圓明園十二生肖獸首銅像之中，7尊獸首已回歸中國，但另外5尊尊獸仍然下落不明。

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十二生肖獸首原是圓明園海晏堂外大型噴泉的水龍頭，英法聯軍當年令十二生肖雕像身首異處，奪走獸頭。中國在政府與民間多年協力下，至今已爭取到鼠、牛、虎、兔、馬、猴、豬7尊獸首銅像回國，回歸時間如下：

牛首、虎首、猴首：2000年，中國保利集團公司在香港的拍賣會上，斥資3,300萬港元購得這3尊獸首銅像，現時藏於北京東城區保利藝術博物館。

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豬首：2003年初，中華搶救流失海外文物專項基金，在美國找到豬首的下落，美國藏家在中方爭取後同意，將豬首轉讓該基金。港澳商人何鴻燊當年9月向基金捐款600餘萬人民幣，將豬首銅像購回，其後轉贈保利集團，現由保利藝術博物館收藏。

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流失百年 圓明園馬首銅像終於正式回家

馬首：2007年，蘇富比公司在香港拍賣馬首銅像，國家文物局介入斡旋推動文物回歸後，何鴻燊斥資6,910萬港元拍得，2019年宣佈正式捐贈國家，2020年12月回到圓明園展出，由北京市圓明園管理處收藏，是首尊重返圓明園的獸首銅像。

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鼠首、兔首：2009年，法國時裝設計師、收藏家貝爾熱（Pierre Bergé）拍賣鼠首和兔首，中國商人蔡銘超以3,149萬歐元拍下，但以文物遭非法掠搶出中國為由拒絕付款，引起風波。鼠首和兔首其後轉到法國商人皮諾（François Pinault）手中，他2013年宣佈向中方無償捐贈兩尊銅像，現由中國國家博物館收藏。

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至於十二生肖其餘的龍、蛇、羊、雞、狗5尊獸首銅像，至今下落不明。疑似龍首銅像2018年曾現身海外拍賣會，但其真偽仍存疑。

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責任編輯：連兆鋒