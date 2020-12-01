【中澳關係】趙立堅推文風波 人民日報斥澳洲「無理指責十足虛偽」 

中澳關係緊張升級，外交風波再起。中國外交部發言人趙立堅昨日在Twitter轉載諷刺漫畫，顯示「澳洲士兵」用刀架在一名阿富汗兒童頸上，譴責澳洲軍人殺害阿富汗平民。澳洲總理莫里森批評該推文「不可接受」、圖片不實，要求中國道歉，並指中方應感到羞愧。

中國黨媒《人民日報》發表文章，批評澳洲一些政客對中方「無理指責」，「暴露出其十足的虛偽本性」。《環球時報》社評則稱，澳洲對華「以怨報德、以惡報善」，請其離「中國遠遠的」，批評其「作為美國的一隻戰犬，最好克制為虎作倀的囂張」，尤其軍艦別到中國近海，否則吃虧。

彭博分析，中國針對澳洲的意圖在於，對加拿大、歐盟、日本等形成威懾，阻止他們加入美國領導的反華陣營。但中國的舉動或令外界更擔心經濟脅迫，最終或令中間陣營倒向美國。

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《環球時報》：澳洲為美國戰犬 請離中國遠遠

《人民日報》今日發表署名「鐘聲」的評論文章，指澳方欠阿富汗人民、欠世界一個交代。奉勸澳方正視問題，不要轉移視線，推卸責任。

文章稱，澳洲一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，事實十分清楚，各界和國際社會強烈譴責聲音比比皆是，質疑「澳方為求轉移矛盾而無端指責中方」。又批評澳洲一些政客以「人權衛士」自居，實則大搞雙重標準，應反躬自省，多想想如何採取措施，解決自身存在的嚴重違反人權、違背人類公理的問題，停止借人權問題干涉別國內政，停止搞政治操弄那套把戲。

《環球時報》社評則批評，澳洲非常高調地攻擊中國人權，包括新疆、香港的事，但澳洲軍隊在阿富汗殺39名平民和俘虜，是戕害生命、踐踏人權的鐵案，「莫里森政府居然有臉把自己擺到人權的道德高地上，這得需要有多麼畸形的傲慢和無恥才能幹得出來」。

文章又提到近期中澳貿易爭端，指過去中澳關係好，如今澳洲「對中國施行惡狼政策，成為美國打壓中國戰略最猖狂的幫兇，我們當然也要重新審視自己的對澳態度。今後按照規矩來，這就是回答」。又說不怕澳洲訴諸WTO。

社評稱，澳洲在西方國家帶頭制定針對中國的「反外國干涉法」，更是率先公開將華為排斥在5G網絡建設之外，更是幾乎每個西方國家聯署反華提案的急先鋒。他指中國從未主動惹過澳洲，兩國原本沒有「梗結」，澳洲對華之惡「讓中國社會驚詫...把中國人噁心著了。現在一提起澳大利亞，很多中國人就覺得像是吞了一個蒼蠅」。

最後，文章指出，對於中澳關係，中國社會充滿無所謂，「那個國家的對華態度中盡是些以怨報德、以惡報善的東西，跟它掰扯善惡太累了，也太不值了。它願意與中國做生意就做，不願意拉倒，其他的，政治、軍事、文化，都請離中國遠遠的，就當兩國沒在一個星球上」。

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責任編輯：林佩怡

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