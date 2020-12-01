【美國Cyber monday】科技產品大賣 關稅難敵「中國製造」

▲ 美國市面上的電子產品，三分一以上使用中國零件

今年「Black Friday」剛過，美國商家又發起「Cyber Monday」接力，讓民眾趁大減價買個夠本。在最熱門的電子產品的銷量方面，今年銷售額可能創下歷史新高，達到120億美元，較去年大增35%。至於中國牌子或中國製造的電子產品，即使受到關稅打擊，估計仍然會是「大羸家」。

美媒報道，美國市場上的許多電子產品都是中國製造。華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）的貿易專家Gary Hufbauer估計，美國市場上擁有中國零件的電子產品，至少佔市場三分一或以上。特朗普對中國產品增加25%關稅，盡管如此，對美國的企業來說，中國製造的產品依然便宜。

Gary Hufbauer指出，中國的製造商不但製造的產品質素高，運輸速度也很快，那就是中國加入全球供應鏈後帶來的兩大特點，高質素，高速度。如果去其他國家另找製造商，美國企業的成本將會提高。「現在的關稅給成本增加了25%，可是如果去尋找其他製造商，還要等他們完全運轉起來，增加的花費很可能比那25%還要高。所以一切這些理由加在一起，對主要企業來說，特別是製造複雜產品的企業，比如電子產品，他們肯定不願意轉移他們的供應鏈」。

報道指出，美國國會今年幾乎全票通過了《防止強迫維吾爾勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act ），禁止美國企業進口來自新疆的產品，除非能證明這些產品中沒有包含強制勞動。但Apple、Nike、可口可樂等大企業都在遊說議員，希望降低新法的力度，以免破壞他們在中國根深蒂固的供應鏈。

然而對於美國消費者來說，如果無美國政府介入，他們不會對產品是否涉強制勞動太過在意，同時他們也很難了解產品生產的過程。

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責任編輯：陳建錫