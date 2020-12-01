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【中美角力】中國出口管制法今上路 中美角力下日企恐也當災

經濟脈搏 17:10 2020/12/01

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中國出口管制法今上路 中美角力下日企恐也當災

中國《出口管制法》今上路，法例針對或對中國國家安全及利益帶來威脅的情況，強化產品等出口管制。法例雖被視為中國政府用來對抗美國的方法，卻也讓日本憂慮可能對日本企業帶來的影響。日本經濟產業大臣梶山弘志今再強調，日本政府在關注法例對日本企業產生影響的同時，會站上前線隨時應對。

梶山上午在內閣會議後記者會表示，中國方面會如何運用出口管制法、什麼樣的品項將成為管制對象，目前都還不清楚；但日本政府對可能為日本企業經濟活動帶來影響等事項，抱持高度關心。

梶山說，日本政府會確實做好因應，不讓日本企業在美國及中國市場的經濟活動受到阻礙；如果有難以因應的情況，政府會站在前線隨時應對。

【中美科技戰】憂出口管制等 中國稀土價格飆升

【中美角力】彭博稱人大明將通過《出口管制法》 加強中國技術監管

日本政府經濟產業省經濟安全保障室室長香山弘文說，有關具體管制的運用方面，仍有許多不清楚的地方，管制目的明文指出是為了中國國家安全與利益，但也有可能以各種不同的形式被運用。

特別是中國出口的原物料在日本國內加工後，要再出口到其他國家時，也可能成為管制對象，香山說，因為他國突然的決定，企業供應鏈有可能變成必須請示該國管制當局，「是很明顯的經營風險」。

事實上，《出口管制法》上路已誘發近期稀土價格上漲。澳洲悉尼財富管理集團Ord Minnett表示，中美間的政治角力，以及中國的《出口管制法》是另外的影響因素，買家可能避免受影響而囤貨稀土。

【中美角力】13華企及個人遭美制裁 涉違反美禁令出口伊朗北韓

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責任編輯：游昊雲

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