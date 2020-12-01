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老人嫖妓一夜情群組 加速中國愛滋病擴散

社會熱點 17:11 2020/12/01

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世界衛生組織（WHO）藉周一（12月1日）「世界愛滋病日」發布數字指出，60歲以上老人是中國愛滋病感染者中，年增率最高的族群，2019年就新增3.7萬例。其中，男性較2010年新增數大增500%；而嫖妓和一夜情艷遇，為老年感染愛滋病主要徑。

WHO微信公眾號「世界衛生組織」周一以中文發布愛滋病在中國的相關訊息，提到上述內容，其中並提到，這些感染愛滋病的60歲以上中國男性中，有60%自承透過商業性性行為感染。

WHO在這項資訊中指出，中國2019年新診斷報告的60歲及以上愛滋病感染者達3.7萬例，換算每天報告超過100例。而同年中國新報告的愛滋病感染總人數為15萬例，比重接近25%。

商業性性行為  成老齡群體感染主要渠道

這項資訊提到，在中國這3.7萬例感染愛滋病的60歲以上患者中，男性為2.87萬例，因此男女性比例為77%比23%。而這2.87萬例60歲以上男性感染者人數，又較2010年增加500%。

數字還顯示，在這些60歲以上的愛滋病感染者中，有60%自承透過商業性性行為感染；30%則自承非商業性性行為，包括豔遇、一夜情等途徑感染。

【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失

【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統

WHO表示，截至2019年底，中國報告的愛滋病感染者總存活人數為96萬例；而在2019年內報告死亡的愛滋病感染者則為3.45萬例。

WHO在這項資訊中指出，目前在中國，男女和男男之間的無保護性行為，是愛滋病最主要的傳播途徑。

責任編輯：鄧國強

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