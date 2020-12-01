【中澳關係】彭博社：中國欲借澳洲威懾美國盟友 適得其反？

中澳從新冠肺炎疫情源頭追溯、貿易摩擦，到趙立堅推文風波，近期兩國關係急速惡化。外電分析，中國借澳大利亞威懾美國盟友，警告不要加入反華陣營，押注大部分西方國家不會惹事，以避免像澳洲遭到貿易「報復」。

然而，北京的做法已出現適得其反的跡象，因擔心經濟脅迫，中間陣營最終或倒向美國，尤其是預計即將就任美國總統的拜登，已承諾重新構建與盟友的關係。

彭博報道，中國對澳洲展開經濟攻勢，上周以反傾銷為由，對澳洲葡萄酒徵收最高達212%的保證金，之前又出台對澳洲煤炭、銅和大麥等進口限制措施。周一，中國外交部發言人趙立堅在Twitter發布「澳洲士兵」刀架阿富汗兒童喉嚨的圖片，被形容為「戰狼」外交升級。澳洲總理莫里森批評該推文令人反感、圖片不實，要求道歉，並指中方應感到羞愧。中國反稱澳洲一些軍人在阿富汗犯下兇殘罪行，澳洲政府應為此感到羞愧；趙立堅並將有關推文置頂。

中方曾稱，中澳關係當前的困難局面，是因澳方在涉及中國核心利益的問題上採取錯誤言行，損害兩國的互信和雙邊關係氛圍。

京料大多西方國家不惹事 免遭「報復」

彭博分析，對北京來說，針對澳洲的意圖在於，對加拿大、歐盟、日本等形成威懾，阻止他們加入美國領導的反華陣營。南京大學國際關係教授朱峰表示，中國想要警告其他國家不要建立反華聯盟，是很自然的事。

據報道稱，中國官員認為莫里森政府是其最大的批評者之一，也是個輕而易舉的目標。中國是澳洲最大貿易夥伴，澳洲則佔中國商貿不到4%。

【中澳貿易戰】澳洲擬入稟WTO 狀告中國對大麥徵雙反稅

【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」

事實上，澳洲早已要求獨立調查新冠疫情源頭，引起中方強烈不滿。此外，今年遭撤銷赴澳簽證的華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘表示，澳洲一直有意回應華盛頓的反華政策，並配合特朗普的戰略意圖。

報道指出，中國押注大部分西方國家不會惹事，以免像澳洲一樣遭到貿易「報復」，尤其是疫情之際。與此同時，中國正與日本、南韓和東南亞各國增強關係，促進貿易、5G網絡、提供新冠疫苗等。

中間陣營憂經濟脅迫 或倒向美國

但報道認為，中國的舉動令外界更加擔心其經濟脅迫的做法，最終或令中間陣營倒向美國。

《華爾街日報》上月報道，特朗普政府的高級官員表示，正推動對中國採取新的強硬措施。其中，將建立一個西方國家的非正式聯盟，在中國利用貿易實力脅迫其他國家時，聯合反制中國。而這一計劃，正正因中國對澳洲施加經濟壓力而催生。

此外，拜登已承諾修復與盟友的關係。在奧巴馬政府時期負責中國事務的美國助理貿易代表Jeff Moon表示，中國對澳洲的行動範圍「令人嘆為觀止」，而關鍵在於齊心協力，「這是他們最害怕的」。英媒報道，一項計劃草案稱，歐盟提出與美國建立新的聯盟，應付來自中國的威脅。但新加坡總理李顯龍曾稱，只有很少國家願加入排斥中國聯盟。莫里森也拒絕從中美選邊站。

值得注意，在趙立堅推文風波上，澳洲一些夥伴作出回應。新西蘭總理阿德恩周二表示，這是沒事實根據的貼文，新西蘭政府已向中國當局表示對「處假照片」的關注。

《澳洲人報》報道，莫里森周二表示，推文事件不應再進一步放大。他在議會承認澳洲與中國的關係是嚴肅的，呼籲為促進兩國之間的工作關係對話。又稱澳洲必須維護自己的利益和價值觀，並應在方式上保持耐心。該報另外引述資深政府消息人士稱，預計中國不會道歉，莫里森政府在保持「冷靜」立場。

特朗普謀下台前組西方聯盟 稱抗中國「貿易脅迫」

李顯龍寄語拜登：很少國家願加入排斥中國聯盟

【中澳緊張】趙立堅發澳軍刀架童頸圖 新西蘭總理批沒事實根據

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁