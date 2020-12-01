【中國樓市】郭樹清指樓市是最大灰犀牛 深圳遏新盤炒風

中國銀保監會主席郭樹清表示，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，堅決抑制房地產泡沫。與此同時，深圳一樓盤搖號過程中「萬人搶房」、「眾籌打新」現象引發關注。深圳住建局表示，堅決貫徹落實「房住不炒」，堅決打擊市場投機炒作行為。

房地產是當前金融風險方面最大「灰犀牛」

據人民網報道，郭樹清在近日出版的《<中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議>輔導讀本》中發表題為《完善現代金融監管體系》的署名文章。

郭樹清特別指出，堅決抑制房地產泡沫。上世紀以來，世界上130多次金融危機中，100多次與房地產有關。目前，中國房地產相關貸款佔銀行業貸款的39%，還有大量債券、股本、信托等資金進入房地產行業，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」。

【中國樓市】房企融資受「三道紅線」規限 買地熱情或降溫

【中國樓市】需求疲弱 100個城市新樓庫存連續23月按年正增長

另據今日公布的數據，11月內地100個城市新建住宅平均價格按月上漲0.32%，較去年同期上漲3.63%。近日在深圳，一樓盤進行公證搖號。該樓盤均價為每平米13.2萬元（人民幣，下同），總價在1,184萬元至2,984萬元之間。該樓盤最終有9,690人參與搖號，得房率約12%。

由於新房與周邊二手房倒掛幅度較大，中簽一套該項目住宅可賺取約500萬元「差價」，這就吸引了「打新」者。除了「眾籌買房」、高槓桿貸款外，請人「代持」買房的不在少數。

官媒點名批評 深圳住建局發聲

有人爆料稱，他所知道的一位老板認籌了15個號，均是其公司員工的購房名額。老板與員工各出一半認籌資金，各還一半月供。雙方約定工作滿數年後，員工回購老板的份額，這樣老板和員工均得了利。

11月28日，新華社發文，點名該樓盤，稱抑制樓市「打新熱」需要「硬核」舉措，並指「打新熱」背後的買房牟利現象與「房住不炒」理念背道而馳。

之後，深圳市住建局表示，深圳堅決貫徹落實「房住不炒」定位，堅決落實中央房地產調控政策，嚴格執行7月15日出台的「新深八條」規定。

【中國樓市】「銀十」長三角樓市火爆 上海杭州物業收「睇樓費」

【中國樓市】機構：全年銷售面積料與去年持平 普漲行情難重現

深圳市住建局還指，針對當前一二手房價格倒掛及媒體反映的代持炒房等情況，相關部門正在研究綜合調控政策，堅決打擊市場投機炒作行為。同時，進一步加大住房供應與保障力度，加快構建多主體供應、多渠道保障、租購並舉的住房供應和保障體系，努力讓市場進一步回歸理性，促進深圳市房地產市場平穩健康發展。

繼官媒和深圳官方之後，房企也發聲。被點名的樓盤以及萬科旗下一項目都發表倡議書，強調「房住不炒」，並提示代持購房風險。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道