趙立堅推文漫畫作者曝光 自稱「戰狼畫手」對抗西方抹黑（組圖）

▲ 趙立堅在Twitter張貼的漫畫圖，是國內漫畫家烏合麒麟的作品

外交部發言人趙立堅在Twitter張貼漫畫圖，諷刺澳洲士兵殘殺阿富汗兒童，引發兩國官方互相抨擊。該張圖片其實出自微博大V「烏合麒麟」之手，他自稱「戰狼畫手」，長期創作嘲諷西方國家的漫畫，目的是反擊後者對中國的抹黑。他指澳洲與其去譴責他人，不如面對現實，先管好軍隊紀律。

烏合麒麟因畫風銳利寫實，長期備受國內網民關注，他的漫畫經常涉足政治，在香港爆發反修例風波、新冠肺炎疫情爆發期間創作了多幅畫作。在美國總統特朗普指責中國隱瞞疫情，並多次演講上做用「中國病毒」的字眼時，烏合麒麟曾發布《白宮粉刷匠》、《為弄臣加冕》等作品反諷。

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「要撕咬出一些空間，讓更多愛國青年無懼表達。」他表示，西方用漫畫抹黑中國的作品很多，在西方利用話語權步步緊逼的特殊時期，中國需要更多傳遞國家和人民意志的文藝作品。對於澳洲總理莫里森的批評，烏合麒麟不以為然，甚至表明如果有時間精力，會再畫一張圖來回應對方。

內媒評論大讚烏合麒麟立場堅定，充分體現了中國新一代青年們堅持正義的自信，強調這世界不會徹底淪落到，需要一個說真話的人向做錯事的人道歉。

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責任編輯：陳建錫