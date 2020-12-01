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北約將發布報告應對中國崛起 中國外交部這樣回應

國情動向 17:11 2020/12/01

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北大西洋公約組織（NATO）周二將發表改革報告，其中將指出，儘管在今後十年間俄羅斯仍將是北約的主要對手，北約也必須更認真思考如何應對中國及其軍事崛起。

在北京，外交部發言人華春瑩表示，希望北約能夠樹立正確的中國觀，理性看待中國發展和外交政策，中國願在平等和相互尊重的基礎上與北約開展對話與合作。

她並表示，中國從不搞恫嚇外交或者脅迫外交，恰恰相反，中國是恫嚇外交和脅迫外交的受害者，中方始終奉行防禦性國防政策。

路透社報道，這份名為「北約2030」（NATO 2030）的報告，由一個號稱為「智者」(wise persons)的團體撰寫，包括138項建議。

報告出爐時間，正值NATO成立初衷及關聯性備受質疑之際，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）去年曾批評北約已「腦死」。

指中國不再是西方良性貿易夥伴

一名看過這份報告的北約外交官表示：「中國不再是西方所希望的良性貿易夥伴。中國是我們這個世紀的崛起強權，北約必須因應這情況而調整。」這名官員提及中國在北極及非洲的活動，以及對歐洲基礎建設的巨額投資。

這名外交官引述報告指稱，北約的回應措施，應包括維持相對於中國的科技優勢、保護電腦網絡及基礎建設。

報告指出，由30個會員國組成的北約，也可以與澳洲等非北約國家建立更緊密關係，並且因應中國正發展太空資產而更關注外太空的嚇阻能力。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在報告公開前夕，明言中國崛起對北約安全構成重大挑戰，他表示：「中國在新武器上大灑金錢，又由北極到非洲中國都在迫近我們。中國跟我們無共同價值…又試圖恐嚇其他國家。」他呼籲盟友團應對中國威脅。

多名外交官引述這份報告表示，雖然北約還不至於宣佈中國是對手，但北約應考慮將中國納入其正式總體戰略文件「戰略概念」（Strategic Concept）。

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責任編輯：蒯宇澄

國防 華春瑩 中國外交部 美國 北京 大西洋 歐洲 澳洲 法國 馬克龍

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