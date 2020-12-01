▲ 【拜登中國】美財長換女鴿子耶倫 中美貿易戰或3轉軌

美國總統當選人拜登（Joe Biden）當地時間周一（30日）宣布，提名聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）出任財政部長，美媒引用專家說法，認為中美貿易戰仍將持續，但如何去打，美方或有3個轉軌：一是謹慎使用關稅手段，二是加入CPTTP（全面進步跨太平洋夥伴協定）、三是限縮軍事相關產品輸出而開放其他產品。

耶倫不僅會是美國史上首位女性財政部長，也將是不分性別曾執掌白宮經濟顧問委員會、聯儲局、財政部等3大機構的第1人。

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耶倫屬新興凱因斯學派（Keynesian economics），較著重於勞動力市場與物價，也重視政府的市場調節作用，可能會加速新紓困法案出現。理論上，耶倫被提名後還要獲國會通過，不過以其人脈和形象，在共和黨主導的參議院也可望過關。

耶倫主張政府對市場起調節作用

儘管拜登與其財經內閣可能會先致力於改善美國國內經濟，以及試圖修補二及分化嚴重的政治撕裂，但與中國的貿易戰也是必須處理難題。

專家認為拜登可能會先結束與歐盟等盟友的貿易摩擦，專注針對中國，但是一定不會再擴大中美貿易戰的規模。

美國兩大智庫之一彼得森國際經濟研究所高級研究員胡夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）指出，耶倫對中美問題難以處理且牽動全球，會更加謹慎，她之前已反對特朗普（Donald Trump）政府以關稅當武器的做法。

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耶倫可能也會建議拜登政府，推動美國加入CPTPP，該協議前身TPP（跨太平洋夥伴協定）由奧巴馬（Barack Obama）政府發起，但特朗普就任第4天就宣布美國退出，如今實質主導者是日本、澳洲，多半是美國盟友，可以形成聯盟力量制衡中國。

不過中國國家主席習近平11月在簽訂RCEP（區域全面經濟夥伴協定）後，也表明有興趣加入CPTPP，日本回應則是歡迎任何符合條件又同意條款的經濟體加入。

美國或加入CPTPP 抗衡中國

在實體清單和制裁「黑名單」問題上，耶倫可能會縮小範圍。胡夫鮑爾指出，耶倫可能會將中美貿易戰中的國安考量，限縮在軍事相關範圍－－即只會對涉及國安問題的中企或產品制裁，讓其他產品自由貿易。

特朗普已用國家安全為由大舉制裁中國企業，近期更推出禁止投資軍事相關中企、增列89家黑名單等措施，但之前包括對WeChat（微信海外版）、TikTok（抖音海外版）指控卻缺乏證據，均被法院發出禁制令阻止實行，是較可能從耶倫接任財政部受益的中企。

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責任編輯：鄧國強

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