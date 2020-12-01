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北韓疫情下對華貿易跌逾七成 紐時：比國際制裁更有效

國情動向 17:08 2020/12/01

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美媒指北韓經濟困境正在加深

北韓因醫療資源缺乏，不惜採用近乎「封國」的方式防止病毒傳入。美媒報道，北韓與其唯一主要夥伴中國的貿易，在疫情下受到重大打擊，今年頭10個月，對中國的進出口金額均錄得超過七成的跌幅。報道形容，新冠病毒對北韓經濟的打擊，比國際社會的制裁更加有效。

紐約時報報道，中國一直是北韓的主要貿易夥伴，佔其對外貿易總額逾90%。根據北京上周公布的海關數據，從1月到10月，北韓從中國的進口額銳減76%，至4.87億美元；出口額下降74%，至4,500萬美元。尤其10月，北韓從中國的進口額僅25.3萬美元，較9月下降近99%

南韓官員和分析人士警告，近幾個月來從中國的進口大幅下降，可能推高北韓的國內物價，加上長期受國際制裁，北韓的經濟困境正在加深。不過北京公布的數據只記錄官方貿易，並未包括兩個鄰國之間發生的跨境走私活動。

報道又引述朝中社消息，在周日（9月29日）由金正恩主持的勞動黨會議上，負責經濟的政府部門受到嚴厲批評，其被指「沒有提供科學指導」、「沒有在工作中克服主觀主義和形式主義」。這並非金正恩首次透露北韓經濟出現問題，他8月時已承認自己的5年經濟增長計劃失敗。

【新冠肺炎】北韓為防輸入疫情 傳在中朝邊境埋地雷

習近平回覆金正恩口信 關心北韓防疫「願提供支持」

【新冠肺炎】北韓直接槍斃染疫者　死者因從事中朝走私中招

責任編輯：陳建錫

疫情 經濟 金正恩 海關 貿易 進出口 制裁 紐約 南韓 北韓

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