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【中澳關係】澳洲總理微信發文：虛假圖片帖子 不削弱與中國人民友誼

國情動向 19:49 2020/12/01

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中澳關係緊張加劇，趙立堅推文風波持續發酵，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的微信公眾號今日以中文發文，稱這個含有澳洲士兵虛假圖片的帖子，不會削弱對澳洲華人社區的尊重和讚賞，「也不會削弱我們與中國人民的友誼」。

莫里森在該篇《來自總理的信息》一文，強調忠於澳洲價值觀，以及對華人社區的肯定。

忠於澳洲價值觀念 透明誠實處理問題

他表示，所有為澳洲穿上軍服的澳洲人，都讓他深切自豪；他為他們辛勤服役、保護澳洲和國民安全所作出的奉獻，以及對國家及其價值觀的忠誠，感到驕傲。

他稱，這些價值觀決定了澳洲如何處理棘手問題，例如監察長在關於澳洲國防軍的報告中指出的那些問題。而澳洲能以透明、誠實的方式處理問題，是這個國家的優點，也是對所有為國服役的軍人的認同。

「即便據稱發生了一些事件，需要採取行動，我們也已建立了誠實、透明的程序來進行處理。這就是自由、民主、開明的國家應有的做法。」文章續稱，澳洲「將繼續忠實於我國的價值觀念並保護我國主權。這符合我們的國家利益」。

不受中共行為影響 肯定華人社區

莫里森又說，這個含有澳洲士兵虛假圖片的帖子，不會削弱大家對澳大利亞華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱與中國人民的友誼。「我們認可、深切感謝並重視幾代華裔移民為澳大利亞作出的貢獻」。

他提到，200多年來，一直有中國移民到澳洲，華裔背景的澳洲人為國家做出巨大貢獻。澳洲從華裔人士的貢獻中獲益匪淺。又讚揚華人在疫情初期為澳洲應對全球大流行提供最有力的防禦。最後他稱，澳洲華人社區將繼續發揮舉足輕重的作用，確保國家繼續成為成功的多元文化國家。

另據《澳洲人報》，代理移民部長Alan Tudge昨與澳洲華人社區領袖舉行電話會議，向他們保證中國共產黨的行為，不會影響對華人社區的尊重和感激。

【中澳關係】趙立堅發澳軍刀架童頸圖 新西蘭總理批沒事實根據

【中澳關係】彭博社：中國欲借澳洲威懾美國盟友 適得其反？

【中澳關係】趙立堅這推文惹怒澳洲 澳總理要求中國道歉

華春瑩批澳轉嫁壓力

中國外交部發言人趙立堅，昨日在Twitter轉發「澳洲士兵」刀架阿富汗兒童喉嚨的圖片，譴責澳洲軍人殺害阿富汗平民。澳洲總理莫里森批評該推文「不可接受」、圖片不實，要求中國道歉。

在北京，外交部另一發言人華春瑩，繼昨日反嗆澳洲政府應感到羞愧後，今日回應澳方對中方指責，質疑澳方一些人強烈反應，是想轉移視線、迴避矛盾、轉嫁壓力，企圖把國際輿論對澳洲軍人殘殺阿富汗無辜平民的批評和譴責，轉換成對華的示強和示硬。並稱該幅繪製的插畫，反映的是事實。

她又提到一篇微信文章《我可以，你不可以，憑什麼？》，說出很多中國人的心聲，指有些人抱著「我可以，你不可以」的心態來對待中國，反映這些人不可理喻的傲慢和虛偽，真實目的就是「要剝奪中國說出事實真相的權利，他們就是害怕有人大聲地說出來『看，那個皇帝身上並沒有衣服！』」

另外，中國駐澳使館發言人表示，澳洲外交貿易部秘書長昨致電中國大使，就趙立堅推特事件表達不滿，「中國大使堅決拒絕了其無理指責」。發言人說，澳方某些政客和媒體的咆哮，完全是錯誤解讀和過度反應。

【中澳關係】趙立堅推文風波 人民日報斥澳洲「無理指責十足虛偽」 

【中澳關係】華春瑩：澳洲政府應感羞愧 「阿富汗人民的命也是命」

責任編輯：林佩怡

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