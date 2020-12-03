美抗疫潰敗今冬恐多25萬人死  中國加速超趕美國

歐美入秋後經歷新冠疫情大反撲，整個西方世界不是繃緊神經等著迎接幽暗冬季，就是得處理數以千計的小型企業倒閉，而中國的經濟卻在此際得以復甦。美國媒體及外資大行紛紛推演西方疫情如何改變世界格局，其中，美國抗疫潰敗如無法逆轉，恐會加速被中國超趕。

《紐約時報》報道，美國的疫情已惡化至一個新里程碑，目前每周新冠肺炎新增確診人數都是至少100萬例，病死人數也不斷增加，且單日平均病故人數看似將輕易突破今年春天一度達到的高峰2200人。

一些流行病學家預測，到明年3月底前，美國的病故人數恐怕會從截至上周累計的25萬多人再翻近一倍、即再增25萬，形同一個冬天的死亡人數就追平今年整個大流行。

中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

拜登時代沙盤推演：中美迎6大緩和 但這些事惡化

美國布朗大學（Brown University）公衛學院院長吉哈（Ashish Jha）說，「未來3個月只能以恐怖形容。」

華盛頓大學「健康計量評估研究中心（IHME）」研究預估，只要美國即刻普及戴口罩，到明年2月底前，可讓13萬人避免病故的結局；高盛集團（Goldman Sachs）研究更評估，只要普遍戴口罩，能省下的店家關閉損失與醫療費用可達1萬億美元、折合港幣逾7.75萬億元。

美國若人人戴口罩 可避免1萬億美元損失

福布斯（Forbes）雜誌一篇專文指出，伊利諾大學、哈佛商學院及芝加哥大學今年5月所做的研究宣稱，僅2%的美國小型企業倒閉；但商家評論網站Yelp於9月指出，從3月以來，站內登錄的16萬3735家店，已關了9 萬7900家，相當於倒了6成。

反觀已大致控制住疫情的中國經濟，產業利潤增長的年增率從9月的10.1%增加為10月的28.2%。中國的經濟復甦，主要是拜製造業成長與投資帶動所賜。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

習近平賀拜登藏密碼 情感與期許滲滿寒意

突破美國包圍？王毅晤文在寅及康京和 達成10項共識

迪士尼（Disney）上周表示，要在美國各遊樂園區裁員3.2萬人，但沒提到香港或上海園區要裁員。

專文還指出，除非美國和歐洲實施重大振興計劃以維持小型企業生存、支撐失業工人財務狀況，否則很難不說中國是這場疫情大流行的贏家。

中國已擠下美國 成亞太企業海外市場首選

滙豐控股（0005）今天發布一份調查顯示，中國已超越美國，成為亞太各國企業最大的外國市場，凸顯疫情加速全球經濟的結構性轉移。

滙豐公司在9月11日到10月7日針對39個國家地區的1萬400間企業進行調查。結果顯示，28%受訪企業的最大貿易夥伴是美國，低於選擇中國的29%。

拜登班子倡中美競合 傅瑩火速呼應有玄機

紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件

雖然疫情因素導致縮短供應鏈的呼聲高漲，但看好未來幾年貿易的企業仍有72%，只比1年前的81%略降，顯示對貿易的整體願景仍維持樂觀。

美國政府過去兩年對中國發動貿易戰，目的是為了美國企業及勞工利益，削弱中國的崛起力量。但滙豐的調查顯示，產業非但未以總統特朗普政府所希望的方式與中國脫鉤，生產線也沒回流美國，反而流向其他的區域樞紐。

她認為，美國正值保護主義盛行，同時苦於應付疫情，而區域內部貿易持續促進亞洲增長，「這就是關鍵轉折點」。她還說，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署後，很可能會延續這個趨勢。

鄭永年：中國優勢比美國大 切忌犯下這種「顛覆性錯誤」

拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

