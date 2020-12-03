  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美抗疫潰敗今冬恐多25萬人死  中國加速超趕美國

國情動向 11:29 2020/12/03

分享：

歐美入秋後經歷新冠疫情大反撲，整個西方世界不是繃緊神經等著迎接幽暗冬季，就是得處理數以千計的小型企業倒閉，而中國的經濟卻在此際得以復甦。美國媒體及外資大行紛紛推演西方疫情如何改變世界格局，其中，美國抗疫潰敗如無法逆轉，恐會加速被中國超趕。

《紐約時報》報道，美國的疫情已惡化至一個新里程碑，目前每周新冠肺炎新增確診人數都是至少100萬例，病死人數也不斷增加，且單日平均病故人數看似將輕易突破今年春天一度達到的高峰2200人。

一些流行病學家預測，到明年3月底前，美國的病故人數恐怕會從截至上周累計的25萬多人再翻近一倍、即再增25萬，形同一個冬天的死亡人數就追平今年整個大流行。

中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

拜登時代沙盤推演：中美迎6大緩和 但這些事惡化

美國布朗大學（Brown University）公衛學院院長吉哈（Ashish Jha）說，「未來3個月只能以恐怖形容。」

華盛頓大學「健康計量評估研究中心（IHME）」研究預估，只要美國即刻普及戴口罩，到明年2月底前，可讓13萬人避免病故的結局；高盛集團（Goldman Sachs）研究更評估，只要普遍戴口罩，能省下的店家關閉損失與醫療費用可達1萬億美元、折合港幣逾7.75萬億元。

美國若人人戴口罩 可避免1萬億美元損失

福布斯（Forbes）雜誌一篇專文指出，伊利諾大學、哈佛商學院及芝加哥大學今年5月所做的研究宣稱，僅2%的美國小型企業倒閉；但商家評論網站Yelp於9月指出，從3月以來，站內登錄的16萬3735家店，已關了9 萬7900家，相當於倒了6成。

反觀已大致控制住疫情的中國經濟，產業利潤增長的年增率從9月的10.1%增加為10月的28.2%。中國的經濟復甦，主要是拜製造業成長與投資帶動所賜。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

習近平賀拜登藏密碼   情感與期許滲滿寒意

突破美國包圍？王毅晤文在寅及康京和 達成10項共識

迪士尼（Disney）上周表示，要在美國各遊樂園區裁員3.2萬人，但沒提到香港或上海園區要裁員。

專文還指出，除非美國和歐洲實施重大振興計劃以維持小型企業生存、支撐失業工人財務狀況，否則很難不說中國是這場疫情大流行的贏家。

中國已擠下美國  成亞太企業海外市場首選

滙豐控股（0005）今天發布一份調查顯示，中國已超越美國，成為亞太各國企業最大的外國市場，凸顯疫情加速全球經濟的結構性轉移。

滙豐公司在9月11日到10月7日針對39個國家地區的1萬400間企業進行調查。結果顯示，28%受訪企業的最大貿易夥伴是美國，低於選擇中國的29%。

拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機

紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件

雖然疫情因素導致縮短供應鏈的呼聲高漲，但看好未來幾年貿易的企業仍有72%，只比1年前的81%略降，顯示對貿易的整體願景仍維持樂觀。

美國政府過去兩年對中國發動貿易戰，目的是為了美國企業及勞工利益，削弱中國的崛起力量。但滙豐的調查顯示，產業非但未以總統特朗普政府所希望的方式與中國脫鉤，生產線也沒回流美國，反而流向其他的區域樞紐。

她認為，美國正值保護主義盛行，同時苦於應付疫情，而區域內部貿易持續促進亞洲增長，「這就是關鍵轉折點」。她還說，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署後，很可能會延續這個趨勢。

鄭永年：中國優勢比美國大 切忌犯下這種「顛覆性錯誤」

拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機
2020/11/26
拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機
紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件
2020/11/26
紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件
【中美角力】中國趁美政局大亂 謀藉經濟建立世界新秩序
2020/11/26
【中美角力】中國趁美政局大亂 謀藉經濟建立世界新秩序
習近平賀拜登藏密碼 情感與期許滲滿寒意
2020/11/26
習近平賀拜登藏密碼 情感與期許滲滿寒意
環時：拜登視中國為戰略競爭對手 非全面對抗的敵人
2020/11/26
環時：拜登視中國為戰略競爭對手 非全面對抗的敵人
地緣政治 政治 科技戰 貿易戰 經濟現象 經濟數據表現 經濟衰退 失業 裁員 疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」
【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」
【新冠疫苗】中國國產疫苗有望上市？ 5大重點你要知
【新冠疫苗】中國國產疫苗有望上市？ 5大重點你要知
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據
【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據
【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應
【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應
【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國
【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國