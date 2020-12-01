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【科技戰】習近平：維護知識產權領域國家安全

國情動向 19:49 2020/12/01

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新華社報道，中共中央政治局昨日就加強知識產權保護工作舉行集體學習，中共總書記習近平主持學習時強調，創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新，要維護知識產權領域國家安全。要加強事關國家安全的關鍵核心技術的自主研發和保護，依法管理涉及國家安全的知識產權對外轉讓行為。

推進法規域外適用　完善跨境司法協作安排

他並稱，完善知識產權反壟斷、公平競爭相關法律法規和政策措施，形成正當有力的制約手段。推進中國知識產權有關法律規定域外適用，完善跨境司法協作安排。要形成高效的國際知識產權風險預警和應急機制，建設知識產權涉外風險防控體系。

習近平（資料圖片）

同時，深化知識產權保護工作體制機制改革，研究實行差別化的產業和區域知識產權政策，完善知識產權審查制度。健全大數據、人工智能、基因技術等新領域新業態知識產權保護制度，及時研究制定傳統文化、傳統知識等領域保護辦法。

【中美科技戰】中國強調創新科技自強 短長期要克服兩挑戰

習近平：堅持創新作為引領發展第一動力

他強調，深化知識產權審判領域改革創新，健全知識產權訴訟制度，完善技術類知識產權審判，抓緊落實知識產權懲罰性賠償制度。健全知識產權評估體系，改進知識產權歸屬制度，研制防止知識產權濫用相關制度。

加強頂層設計 對輿論關注侵權領域重拳出擊

習近平稱，知識產權保護工作，關係國家治理體系和治理能力現代化、高質量發展、人民生活幸福、國家對外開放大局，關係國家安全。

他指出，要加強知識產權保護工作頂層設計，研究制定「十四五」時期國家知識產權保護和運用規劃，明確目標、任務、舉措和實施藍圖。堅持以我為主、人民利益至上、公正合理保護，既嚴格保護知識產權，又確保公共利益和激勵創新兼得。要加強關鍵領域自主知識產權創造和儲備。

他強調，要提高知識產權保護工作法治化水平，統籌推進專利法、商標法、著作權法、反壟斷法、科學技術進步法等修訂工作，增強法律之間的一致性。加強地理標誌、商業秘密等領域立法。強化民事司法保護，研究制定符合知識產權案件規律的訴訟規範。要加大行政執法力度，對群眾反映強烈、社會輿論關注、侵權假冒多發的重點領域和區域，要重拳出擊、整治到底、震懾到位。提高知識產權審判質量和效率，提升公信力。強化知識產權全鏈條保護，統籌做好知識產權保護、反壟斷、公平競爭審查等工作。

【十四五規劃】中共中央：強化國家戰略科技力量 瞄準8大領域

【中美科技戰】李克強：科創不搞彎道超車 莫急求成（組圖）

美國科技版TPP圍中國見雛形 聯南韓研6G爬頭

責任編輯：林佩怡

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