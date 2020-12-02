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中澳角力變了「紅酒世界大戰」  趙立堅曾這樣回應（組圖）

國情動向 14:07 2020/12/02

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【中澳關係】趙立堅推文風波發酵 中方斥法國表態令人反感

中國與澳洲角力近期全面升級，中澳關係繃緊，中國對澳洲葡萄酒開徵超過200%反傾銷保證金後，事態更如火上澆油。在此之際，來自19國合共約200多議員，合組稱為「對中國政策跨國議會聯盟」的組織，發動全球支持澳洲紅酒運動，試圖反制中國針對澳洲的經濟制裁。

針對這一波中澳角力波及貿易，中方已多次回應。中國外交部發言人趙立堅早在上月已指，澳洲部分人近年視中國發展為威脅，並採取一系列涉及中國的錯誤言行，這才是導致中澳關係急劇下滑，陷入困難局面的根本原因。

悉尼晨驅報（Sydney Morning Herald和墨爾本世紀報（The Age）網站周二（1日）下午同時刊登報道，稱來自19國超過200名議員組成的「對中國政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）」，發起一項全球性運動，號召在12月購買及飲用澳洲紅酒。

趙：澳洲錯誤言行是中澳關係急挫原因

聯盟此舉號稱要反制中國用經濟手段施壓澳洲。「對中國政策跨國議會聯盟」為此攝製了一段造勢影片，片中有多個國家的議員呼籲各國民眾享用澳洲葡萄酒；這些議員分別來自日本、意大利、德國、美國、澳洲，甚至還有澳洲葡萄酒的宿敵─新西蘭。

【中澳貿易戰】澳洲富邑將把葡萄酒改銷其他國家 避開中國高額關稅

【中澳貿易戰】澳洲擬入稟WTO 狀告中國對大麥徵雙反稅

在影片一開始，不同國家議員輪流吹噓自己國家的酒品才是無敵好喝；接著話鋒一轉，呼籲大家要喝澳洲葡萄酒。

美國眾議員約霍（Ted Yoho）在影片中說，「我們的朋友需要大家幫忙」。瑞典哥特堡（Gothenburg）市議員藍恩（Elisabet Lann）在攝影機前展示澳洲名牌奔富（Penfolds）葡萄酒；她舉起葡萄酒杯說，「藉著喝一、兩瓶澳洲葡萄酒，要讓中國共產黨知道......」。

位於英國倫敦的「對中國政策跨國議會聯盟」發言人岩士唐（Samuel Armstrong）在接受悉尼晨驅報和世紀報訪問時表示，「澳洲並不孤單」。

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他解釋，「中國脅迫澳洲時，就等於脅迫我們所有人。為了挺身捍衛我們的盟友和我們所分享的價值觀念，雖然可能要付出重大代價；但在美酒當前，要是完全不為我們的澳洲朋友出點力的話，就不單只是不道德，而更是枉費了如此美酒」。

19國合共約200多議員發動齊飲澳洲紅酒

另外，美國國家安全會議（National Security Council, NSC）發推文預告，美國白宮將會在這星期的一場活動中，播放挺澳洲葡萄酒的造勢影片。推文還提到，「可惜，由於北京當局向澳洲酒商開徵脅迫式關稅，中國的葡萄酒愛好者要錯過了」。

【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」 

【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國

早在11月初中國海關口頭警告中國進口商，當月6日起將鎖定澳洲葡萄酒等物資嚴加盤查。澳洲農業部長李特普魯德（David Littleproud）曾公開表示，澳洲政府相信，中國之所以採取有關舉動，並非因為貿易因素，而是出於政治動機。

隨著澳、中關係惡化，過去半年以來兩國貿易問題也成為媒體焦點。澳洲今年4月向國際社會倡議調查新冠疫情起源，隨即觸怒中國，接著多項澳洲產品出口中國遭受阻礙。

在中國對澳洲葡萄酒開徵反傾銷保證金的消息傳出前10天，已有中國官員向媒體陳述，列出澳洲14項反中國行為，指中國已憤怒，要求澳洲改變相關政策。

【中澳關係】趙立堅這推文惹怒澳洲 澳總理要求中國道歉

【中澳關係】華春瑩：澳洲政府應感羞愧 「阿富汗人民的命也是命」

責任編輯：鄧國強

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