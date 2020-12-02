【中美角力】美國會機構籲增華投資審查 料眾議院周三通過阻中資上市

▲ 美國會機構籲增華投資審查 料眾議院周三通過阻中資上市

美國會委任的美中經濟與安全審查委員會（USCC）誓言，要加大對美投資中國公司的審查力度，警告稱對華投資既對投資者構成風險，而且這些資金也可能資助中國的軍事化，從而給美國構成直接威脅。路透社引述美國會助手周二表示，美眾議院周三晚間料將通過立法，阻止一些中資企業在美掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。

USCC表明，來年將密切關注美國私募股權和對沖基金在投資中國方面的動向，稱這是在中國開放金融市場之際的一個合理步驟。USCC認為，需看一下開放進程中的相關規定，以及不光對沖基金、還包括投行等如何在不斷追求收益率和獲利的情況下充分利用這種市場開放優勢，還有這對於散戶投資者、退休基金和大型機構意味着什麼，需確保他們追求的機會不會直接有悖於國家安全和經濟安全。

USCC提出，中國共產黨的雄心對於美國利益構成日益嚴重的威脅，中國已經「變得愈來愈具有侵略性和敵對性」，稱中國是對美國經濟和安全利益構成獨特而直接威脅的對手。

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對華投資或資助中國軍事化

USCC表示，中國正尋求資金來解決經濟中的結構性問題。但令人擔憂的是，在加強中國軍事化以及對美國構成的直接威脅方面，美國公司和投資工具正在或可能正在發揮的作用。

USCC還要求擴大聯邦貿易委員會（FTC）監控國家補助的權限，以及將以經濟、安全與人權為由對中國企業實施的制裁擴大至這些企業的母公司實體；又建議加強對台關係，呼籲國會考慮藉由立法，讓美國駐台灣非官方代表以總統提名、參議院建議與同意的方式產生；以及要求收緊簽證限制以防止技術盜竊，同時呼籲對擔心遭到迫害的香港居民解除入境美國的種種阻礙。

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此外，路透社引述美國會助手周二表示，美眾議院計劃周三晚間就外國公司問責法案表決，該法案規定如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的審計，將被禁止在美國任何交易所上市。助手們表示，兩黨對這舉措均表支持。

該法案由共和黨參議員肯尼迪（John Kennedy）和民主黨參議員Chris Van Hollen共同发起，今年5月獲得參議院的一致同意，在眾議院通過後將待總統特朗普否決或簽署。白宮幕僚並未回應對總統計劃的置評請求，但國會幕僚表示，他們預期總統不會反對這項措施。特朗普向來強烈批評中國的商業慣例。

該措施還要求上市公司披露其是否由外國政府擁有或控制。該法案將給阿里巴巴、中國電信和中國移動等中資企業三年時間，如果到期還不遵守美國的規定，會將其從美國市場移除。

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責任編輯：游昊雲

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