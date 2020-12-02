【中澳關係】趙立堅推文風波發酵 中方斥法國表態令人反感

中澳外交風波持續發酵，新西蘭、法國分別發聲。法國認為，中方的做法不符合國際外交的預期，指中國外交部發言人趙立堅的推文圖片令人震驚，評論亦帶有偏見，侮辱近20年來所有向阿富汗派遣武裝部隊的國家。

中國駐法國使館發言人周三（2日）反駁，指澳洲官方報告公開承認士兵涉嫌殺害阿富汗平民和戰俘，趙立堅的推文是基於事實的客觀評論，質疑法方不去譴責虐殺平民的戰爭暴行，反指責聲討暴行的人士有偏見，令人反感，不禁讓人質疑是站在戰爭罪犯一邊，還是站在國際正義和人類良知一邊。

發言人稱，趙立堅所引用的圖片是民間畫家創作的諷刺電腦漫畫，質疑法國堅決捍衛「漫畫權」，怎麼容忍不了中國年輕畫家的「漫畫權」，認為是雙重標準，只問立場，不問是非，更是違背良知。

【中澳關係】趙立堅發澳軍刀架童頸圖 新西蘭總理批沒事實根據

【中澳關係】華春瑩：澳洲政府應感羞愧 「阿富汗人民的命也是命」

另外，新西蘭總理阿德恩也發聲，認為有關推文無事實根據，政府已向中國當局表示對「虛假照片」的關注。中國外交部發言人華春瑩昨質疑，事情跟新西蘭有何關係，新方是否贊同支持澳洲的做法；又稱事件有圖有真相、還有澳洲的調查報告，事實和是非非常清楚。

趙立堅日前在Twitter發文，譴責澳洲士兵殺害阿富汗平民，並配上「澳洲士兵」持刀架在阿富汗兒童頸上的圖片。澳洲總理莫里森批評該推文令人反感、圖片不實，要求道歉。中方拒道歉，反稱澳洲軍人在阿富汗犯下兇殘罪行，澳洲政府應為此感到羞愧，並質疑澳方是想借事件迴避矛盾、轉嫁壓力。

中澳外交風波後，Twitter未有將趙立堅有關推文移除，但將該推文標記為「敏感」。Twitter表示，官方政府賬戶對時事政治問題的評論，或威脅性的外交政策聲明，通常不違反其規則。 趙立堅亦把有關推文置頂。

【中澳關係】趙立堅這推文惹怒澳洲 澳總理要求中國道歉

【中澳關係】澳洲總理微信發文：虛假圖片帖子 不削弱與中國人民友誼

【中澳關係】彭博社：中國欲借澳洲威懾美國盟友 適得其反？

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁