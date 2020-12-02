【中國樓市】社科院報告：樓價只漲不跌時代已過

內地樓價升勢放幅，部分城市樓價更轉跌。中國社科院周二（1日）發表報告，指樓價「只漲不跌」的時代已經過去，局部樓價下跌監測預警，將成為市場監測預警的重要方面。

報告認為，在因城施策的政策背景下，各地樓市差異化將成為常態，而新冠肺炎疫情，加速樓市大分化時代的來臨。

《新京報》報道，報告顯示，樓價漲跌分化較為嚴重，9城樓價距最高點跌幅超15%，個別城市的樓價出現腰斬，但也有城市樓價或超2018年1月以來的高點。

疫情加速樓市大分化 重點監測樓價下跌

社科院財經戰略研究院住房大數據項目組組長鄒琳華表示，由於一定範圍波動成為市場常態，多數下跌城市樓價變動仍屬穩中有降。若將時間維度拉長，與歷史最高點樓價相比，部分城市已現較深幅度樓價調整。

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據緯房指數監測，從各城市歷史高點至2020年10月，20個城市樓價距最高點調整幅度在10%以上，其中9城市樓價距最高點調整幅度均在15%以上，廊坊樓價下調幅度最大，達46.9%。報告認為，考慮到廊坊在樓價下跌前曾經有過快速上漲，下跌屬於理性回歸的範圍。

同時，報告顯示，有部分城市樓價較快上漲。據緯房指數按年監測，從去年10月到今年10月， 9個城市樓價年度漲幅在10%以上，包括1個一線城市，3個二線城市，5個三四線城市。另緯房指數顯示，30個城市樓價或超2018年1月以來的高點。

社科院報告指出，市場差異化有利避免樓市系統性風險的發生，而在大分化時代，單純宏觀分析工具難有效判斷區域樓市走勢，樓價局部大漲大跌風險，將成為防範房地産市場風險的重點。

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責任編輯：林佩怡

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