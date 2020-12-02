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嫦娥五號開始月面採壤 一文解釋各大看點與難關

國情動向 14:08 2020/12/02

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嫦娥五號成功著陸後開始採壤

中國的探月工程再向前邁出一大步！「嫦娥五號」月球探測器北京時間昨日（1日）在月球表面成功軟著陸，今日（2日）凌晨完成了鑽取採樣及封裝，正式進入最重要的環節，開始採集月壤。專家指出，嫦娥五號從入軌到返回，在整個任務中共要面對11個難關，目前已攻克5個，但餘下的6個將更為關鍵。

國家航天局今日通報，嫦娥五號昨日深夜11時許成功著陸，進行了太陽翼展開、機構解鎖等相關準備工作。著陸器和上升器組合體今日凌晨4時53分完成月球鑽取採樣及封裝，按計劃進行表取採樣。探測器自動採樣任務採用表鑽結合、多點採樣的方式，設計鑽具鑽取和機械臂表取兩種「挖土」模式。

著陸3大看點

一、600公里外「全自主跳傘」，在距月面1.5公里時，嫦娥五號以光學成像敏感器進行粗避障，剔除大型障礙物；距月面僅百米時，嫦娥五號的備用激光三維成像敏感器進行精確避障，識別選好落點。之前的近月制動一樣，只有一次機會，故整個過程邊飛行邊找尋落點，15分鐘內完成600公里外的自主跳傘。

二、「大腿」顯身手，著陸的關鍵在於平穩，其撞向月面會形成較大的衝擊，設計相應的著陸緩衝系統，吸收著陸的衝擊，保證探測器不會翻倒受損，這是技術難題之一。嫦娥五號的著陸緩衝設計具有完全自主知識產權的「偏置收攏、自我壓緊」式方案，保證了收攏簡單、展開可靠，解決了多方面問題。

三、著陸點屬探月「處女地」，嫦娥五號的月球著陸區域名叫「風暴洋」，周圍有1,300米高的火山群，環境之險峻名副其實，過去從未有過任何國家的探測器到訪過。但該區形成的地質年代較短，約37億年。嫦娥五號有望獲取最年輕的返回樣本，在月球火山活動和演化研究方面取得原創性科學成果。

未來6個難關

一、月面工作階段，嫦娥五號著陸上升組合器在月球上會停留大約2天，主要工作將是月壤採集，以及一系列的科學探索工作。

二、月面上升階段，上升器攜帶月壤與著陸器分離，垂直上升至相應軌道，準備與剋道返回組合體對接，著陸器則留在月面。

三、交會對接與樣本轉移階段，上升器與軌道返回組合體將在距地球38萬公里外的太空，完成「太空之吻」，將月壤轉交到組合體存放。

四、環月等待階段，軌道返回組合體與上升器分離，準備返回地球。

五、月地轉移階段，軌道返回組合體開始返程，在接近地球5000公里時，軌道器與返回器分離。

六、再入回收階段，返回器以接近第二宇宙速度進入大氣層，以半彈道跳躍的方式「煞車」，距地面10公里時打開降落傘，順利著陸後完成整次任務。

「嫦娥五號」升空會帶月球樣本返回 中美太空競賽新階段（有片+組圖）

嫦娥五號為何要剎車？「近月制動」是甚麼

嫦娥五號快降落「風暴洋」 為何選擇月球這裏

責任編輯：陳建錫

軍事科技 科技戰 航天科技 太空武器 天軍（太空軍） 天體 設計 知識產權 工程 中國

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