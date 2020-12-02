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特朗普把中美推入強權爭奪  故意為拜登埋地雷

國情動向 14:08 2020/12/02

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特朗普把中美推入強權爭奪  故意為拜登埋地雷

美國大選謝幕，民主黨拜登如無意外將於下月入主白宮，有外資機構專家分析指，現任總統特朗普在任期結束前夕，試圖不斷加長制裁中國企業名單，是要把中美關係推入更劇烈的強權爭奪（Great power competition），為拜登埋下地雷。

路透社此前報道，特朗普打算將中海油集團列入國防黑名單。對此，商業諮詢機構IHS Markit副主席、兼能源產業專家葉爾金（Yergin）向美媒CNBC表示，這項舉動或許是「脫鉤」概念的一部份，或者促使兩國走向「離婚」。

The move may be part of the notion of “decoupling,” or a disengagement between the two countrie.

習近平賀拜登藏密碼   情感與期許滲滿寒意

拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機

葉爾金形容，這是一個令人擔憂的情況，因此中美兩國目前不是共同合作、奠定建設性關係，而是更多地走向強權爭奪、戰略對立。

It’s an alarming situation, we have a spiral going on now where instead of talking about engagement and collaboration and constructive relationship, it’s great power competition, strategic rivalry, peer competitors.

葉爾金直言，「我認為現在，特朗普政府正為拜登放下一系列地雷，這對拜登政府來說是困難的」。

他指出，讓中美關係回歸穩定，是拜登當選後將面對的「最大地緣政治問題」，必須使中美朝著這個方向前進，但葉爾金認為，這段過程並不容易，其他國家將持續受到中美緊張局勢的影響。

對於石油市場前景，葉爾金預測，需求將在2022年或2023年恢復到新冠肺炎疫情前的水平。

紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件

換走中國眼中釘蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人？

拜登上台中美關係惡化？智囊籲中國做好這準備

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責任編輯：鄧國強

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