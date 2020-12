特朗普把中美推入強權爭奪  故意為拜登埋地雷

美國大選謝幕,民主黨拜登如無意外將於下月入主白宮,有外資機構專家分析指,現任總統特朗普在任期結束前夕,試圖不斷加長制裁中國企業名單,是要把中美關係推入更劇烈的強權爭奪(Great power competition),為拜登埋下地雷。

路透社此前報道,特朗普打算將中海油集團列入國防黑名單。對此,商業諮詢機構IHS Markit副主席、兼能源產業專家葉爾金(Yergin)向美媒CNBC表示,這項舉動或許是「脫鉤」概念的一部份,或者促使兩國走向「離婚」。

The move may be part of the notion of “decoupling,” or a disengagement between the two countrie.

葉爾金形容,這是一個令人擔憂的情況,因此中美兩國目前不是共同合作、奠定建設性關係,而是更多地走向強權爭奪、戰略對立。

It’s an alarming situation, we have a spiral going on now where instead of talking about engagement and collaboration and constructive relationship, it’s great power competition, strategic rivalry, peer competitors.