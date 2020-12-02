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【中澳關係】澳洲夥拍美國研高超音速導彈 劍揮中國

國情動向 14:08 2020/12/02

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中國外交部發言人趙立堅的推文風波持續發酵。與此同時，澳洲將與美國加強合作，共同研制高超聲速巡航導彈，對抗同樣在開發類似武器的中國和俄羅斯。外媒指，這可能加劇中澳緊張。

綜合外媒報道，澳洲與美國11月30日達成協議，共同研制高超聲速巡航導彈。澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）周二在一份聲明中說，將繼續投資於先進能力，為澳洲國防軍提供更多選擇，以阻止澳洲利益被侵略。

她並未透露投資成本和何時能投入使用。

澳洲今年已撥出高達93億澳元（約531億港元）的資金，用於研發高速（high-speed），遠程導彈防禦系統（long-range missile defence systems），包括高超音速研究（ hypersonic research）。

高超音速武器具有強大的機動性能，可以在超過5倍音速的速度下飛行，傳統防空系統難以對其進行攔截——就像試圖用子彈擊中子彈一樣。

去年俄羅斯部署了首枚高超音速核能導彈，而美國於2017年測試了類似的高超音速導彈，並計劃在近年內投入現役。國防分析師認為，中國也已經或即將部署配備常規彈頭的高超音速系統。

【中澳關係】趙立堅推文風波發酵 中方斥法國表態令人反感

中澳角力變了「紅酒世界大戰」  趙立堅曾這樣回應（組圖）

【中澳關係】澳洲總理微信發文：虛假圖片帖子 不削弱與中國人民友誼

責任編輯：尹航

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