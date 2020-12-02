OECD：2021年中國將貢獻全球逾三分一經濟增長

▲ 中國疫後經濟復甦的速度，將領先其他主要經濟體

經濟合作暨發展組織（OECD）周二（1日）發表「全球經濟展望報告」指，預計明年全球實際GDP增長將達4.2%，低於9月發布的5%的預期。中國的復甦早於世界其他經濟體，也今年唯一有希望實現正增長的主要經濟體，將有1.8%增長。另外，中國明年經濟增長預計達8%，貢獻全球經濟增長三分一以上。

相較9月份的預測，報告將今年全球經濟的增長從-4.5%，修正至-4.2%。但明年全球實際GDP增長則下調至4.2%，低於此前的5%。美國今年將錄得3.7%經濟收縮，隨後兩年增長為3.2%和3.5%；歐元區今年GDP為-7.5% ，隨後兩年增長為3.6%和3.3%。巴西、印度在內的其他主要新興國家將緩慢復甦。

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報告指出，預計到明年，中國將貢獻世界經濟增長的三分之一以上，而歐洲和美國的貢獻將仍然小於它們在世界經濟中的比重。在中國強勁復甦的帶領下，到明年底全球GDP將回到疫情前的水平。

▲ OECD對全球主要經濟體的經濟增長預期

OECD首席經濟學家Laurence Boone稱，自疫情大流行以來，全球經濟首次見到曙光。疫苗和治療情況的進展提升了人們對前景的期望，一定程度上消除了不確定性，令前路更加光明也充滿挑戰。但與此同時，國家之間的差距將繼續拉大，預計到2022年很多經濟體的產出仍然較危機前水平低約5%。

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責任編輯：陳建錫