【中美角力】美稱中國違反對北韓制裁 懸賞500萬美元收集這些信息

美國國務院周二（1日）指責中國，「公然違反」對北韓實施國際制裁的義務，華盛頓並將向提供有關北韓逃避制裁信息的人士，提供高達500萬美元獎賞。

中國一直堅稱遵守聯合國對北韓的制裁要求。惟中俄表示，解除部分制裁措施，以打破核談僵局。

負責北韓事務的美國副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong），周二在在華盛頓智庫戰略與國際研究中心講話稿，指責中國「試圖撤銷」他們自己在2006年、2009年、2013年、2016年和2017年投票贊成的聯合國制裁機制。

彭博分析，黃之瀚的表態或暗示美國承認，對北韓「極限施壓」失敗，即透過嚴格執行制裁，施壓北韓領袖金正恩，回到無核化談判桌上。

黃之瀚在講話中稱，至少仍有2萬名北韓勞工在中國工作，違反了聯合國的禁令。過去一年，美國觀察到北韓船隻至少555次違禁令，將煤或其他受制裁商品運往中國。而中國當局沒有採取行動阻止這些非法進口，「一次也沒有」。他並補充，中國目前接待了至少24名與平壤大規模殺傷性武器計劃或銀行有關的北韓代表。

除了批評中國沒有執行制裁規定外，他還指出，中國正尋求恢復與北韓的貿易聯繫和收入轉移，以確保中國進入北韓經濟。

責任編輯：林佩怡

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