【A股】人行進行百億逆回購 滬指創2018年2月來新高後倒跌

▲ 人行進行百億逆回購 滬指創18年2月來新高後倒跌

人行今進行100億元（人民幣，下同）逆回購操作下，滬指今早曾創2018年2月來新高，之後指數窄幅上落。滬指收報3449.38點，跌0.07%，成交額為3833億元；深成指收報13961.58點，漲0.22%，成交額為4977億元；創指報2682.97點，跌0.57%，成交額為1913億元。

市場板塊輪動較快且持續不佳，賺錢效應一般。從盤面上看，MINI LED、可降解塑料、氮化鎵板塊漲幅居前，白酒、醫美、數字貨幣板塊跌幅居前。粵開證券分析，近期市場風格出現明顯切換，滬指受大金融、周期板塊的帶動上行至箱體上沿。

而市場對以券商、銀行為代表的金融板塊的關注度有所提升，後續密切關注成交量的配合情況，如果放量突破則對大盤上行構成利好，打開上行空間；如果突破不成，市場可能繼續震蕩消化。

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分析續看好A股前景

國盛證券首席策略分析師張啟堯團隊則指出，繼續看好當前至明年一季度的跨年行情。在全球經濟共振復蘇，疊加外部不確定性消化、內部政策預期升溫帶來的風險偏好提升的多重合力之下，市場有望共振向上，行情也將大超預期。

值得注意，人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今開展100億元的七天期逆回購操作，中標利率維持在2.2厘。由於今日有1200億元的逆回購操作到期，今日資金淨回籠1100億元。

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責任編輯：游昊雲

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