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【A股脈搏】人行進行100億元人幣逆回購 滬指創18年2月來新高

經濟脈搏 12:46 2020/12/02

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人行今進行100億元（人民幣，下同）逆回購操作下，滬指曾創2018年2月來新高。不過，市場整體情緒一般，板塊個股跌多漲少，臨近午盤指數再回落，截止上午收盤，滬指報3454.96點，漲0.09%，成交額為2445億元；深成指報13960.79點，漲0.22%，成交額為3195億元；創指報2680.30點，跌0.67%，成交額為1210億元。

從盤面上看，MINI LED、可降解塑料、煤炭板塊漲幅居前，白酒、汽車、數字貨幣板塊跌幅居前。粵開證券分析，近期市場風格出現明顯切換，滬指受大金融、周期板塊的帶動上行至箱體上沿。

而市場對以券商、銀行為代表的金融板塊的關注度有所提升，後續密切關注成交量的配合情況，如果放量突破則對大盤上行構成利好，打開上行空間；如果突破不成，市場可能繼續震蕩消化。

人行進行100億元人幣逆回購 滬指創18年2月來新高

【A股脈搏】經濟數據佳+人行放水 滬指放量收升1.1%

【量子科技】GDP遜預期A股先升後跌 量子科技概念股逆市急升

國盛證券首席策略分析師張啟堯團隊則指出，繼續看好當前至明年一季度的跨年行情。在全球經濟共振復蘇，疊加外部不確定性消化、內部政策預期升溫帶來的風險偏好提升的多重合力之下，市場有望共振向上，行情也將大超預期。

值得注意，人民銀行表示, 為維護銀行體系流動性合理充裕, 今開展100億元的七天期逆回購操作, 中標利率維持在2.2厘。由於今日有1200億元的逆回購操作到期, 今日資金淨回籠1100億元。

人民幣漲不停 中國出口企業緊急結匯減損失

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責任編輯：游昊雲

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