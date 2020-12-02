  • 22°C
香港時間 : 20201202日 (三) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片產業】中科院5nm光刻技術突破西方壟斷？ 實情是這樣

國情動向 14:09 2020/12/02

分享：

中科院研發的「5納米超高精度激光光刻加工方法」，亦屬造芯過程中的重要技術

中國以舉國之力投入芯片（晶片）研製，但作為生產高端芯片的必要設備，最先進的光刻機仍由西方壟斷。中國科學院早前發表論文，介紹最新研發的一種「5納米超高精度激光光刻加工方法」，燃起國內芯片業起飛的希望。但事實證明仍空歡喜一場，負責撰寫的中科院學者昨日（1日）開腔，形容是外界誤讀。

該篇論文7月發表，隨後在國際知名期刊《納米通訊》（Nano Letters）刊登。中科院當時發新聞稿稱：「研究團隊針對激光微納加工中所面臨的實際問題出發，解決高效和高精度之間的固有矛盾，開發的新型微納加工技術在集成電路、光子晶片、微機電系統等眾多微納加工領域展現廣闊的應用前景」。

消息受到內地媒體廣泛關注，部分報道更形容該技術將助中國完全擺脫西方的限制，「突破荷蘭光刻機生產企業阿斯麥（ASML）的壟斷」、「中國芯取得重大進展」，「中國不需要極紫外光刻技術（EUV）光刻機就能製作出5納米制程的晶片」。但不久後，中科院就將新聞稿從官網刪除。

【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這

【華為禁令】「去美國化」芯片短期難造 華為這招應對

論文作者：外界誤讀

論文通訊作者、中科院研究員劉前解釋，這是一個誤讀，新技術與極紫外光刻技術是兩回事。集成電路線寬是指由特定工藝決定的所能光刻的最小尺寸，常說的28納米、40納米這類尺寸主要由光源波長和數值孔徑決定，掩模上電路版圖的大小也有影響。目前主流28納米、40納米、65納米線寬製程採用的都是浸潤式微影技術（波長為134納米）。但到了5納米這樣的先進製程，由於波長限制，浸潤式微影技術無法滿足更精細的製程需要。

劉前進一步指，極紫外光刻技術解決的主要是光源波長的問題，其以波長為10納米至14納米的極紫外光作為光源的光刻技術。至於中科院研發的5納米超高精度激光光刻加工方法，主要用途是製作光掩模，這是集成電路光刻製造中不可缺少的一個部分，也是限制最小集成電路線寬的瓶頸之一。

如果5納米超高精度激光光刻加工技術能夠用於高精度掩模版的製造，也有望提高中國掩模版的製造水平，對現有光刻機的晶片的線寬縮小也是十分有益的。但即使這技術能實現商用化，要突破荷蘭ASML在光刻機上的壟斷，還有很多核心技術需要突破，例如鏡頭的數值孔徑、光源的波長等。

【芯片產業】工信部：芯片業如水泥鋼鐵  出現盲目投資爛尾項目

【芯片產業】武漢弘芯由政府全盤接手 這些問題未解決（組圖，有片）

責任編輯：陳建錫

科技戰 軍事科技 科技產品 創新科技及應用 媒體 創意產業 荷蘭 中美關係 中國 晶片

上一篇文章

金正恩打中國製新冠疫苗？華春瑩給反高潮回應

下一篇文章

【中美角力】美稱中國違反對北韓制裁 懸賞500萬美元收集這些信息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國
【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國
【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據
【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據
【中澳貿易戰】外交部評澳洲反華研究所：國際社會笑柄
【中澳貿易戰】外交部評澳洲反華研究所：國際社會笑柄
【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」
【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應
【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應