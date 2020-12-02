▲ 金正恩打中國製新冠疫苗？華春瑩給反高潮回應

新冠肺炎疫苗研製進入衝綫階段，中國及西方藥廠都聲稱疫苗即將上市。美國智庫國家利益中心北韓專家卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）指出，根據兩名日本情報人員的消息，中國已經向北韓領袖金正恩提供新冠肺炎疫苗。被問及報道是否屬實？中國外交部發言人華春瑩周二（1日）表示，不知道有關消息的來源，也未曾聽說這件事，但她沒有直接否認。

路透社報道，這名美國智庫的北韓專家引述日本情報人員消息，表示金正恩與其家屬，以及大批北韓高層官員，近日已接種由中國政府提供的新冠疫苗，但報道指出，尚不清楚有關疫苗的效用和安全性，以及由哪間企業生產。

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有評論指，如有外國政府領袖接種中國製新冠疫苗，顯示中國疫苗獲高度信任，為日後廣泛使用提供基礎。

但華春瑩也沒有直接否認

但華春瑩周二在例行記者會上被問及相關問題時，表示「沒有聽說過這件事」，又指不知消息來源。但值得注意是，她也沒有直接否認「金正恩接種中國疫苗」之說。

但她也說，中國已有多支疫苗進入三期臨床實驗，中方也已承諾疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，積極考慮向發展中國家提供，強調陸方將積極履行承諾。

而華春瑩的回答並未記錄在周二中國外交部例行記者會的實錄上。

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責任編輯：鄧國強

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