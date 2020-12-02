【中美角力】紐約時報：拜登稱不會立即取消對華加徵關稅 國情動向 14:10 2020/12/02 分享： 美國總統當選人拜登，周二接受美國《紐約時報》專欄作家電話採訪時稱，不會立即採取行動，取消特朗普對約半數中國輸美產品加徵的25%關稅，或解除特朗普與中國簽署的第一階段貿易協議。 他表示，首先要全面評估與中國的現有協議，並與亞洲和歐洲的盟友磋商，「以便制定一個連貫的策略」。 他強調，他就任總統後的前幾周，與盟友重新回到同一立場，將是優先事項。 中美貿易戰繼續 美對中國這商品徵關稅或創先例 【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞 責任編輯：林佩怡 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 跟進【中美角力】新形勢，立即了解 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 相關文章 【中美角力】拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰 2020/11/20 【中美角力】拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰 【中美貿易戰】拜登當選後 逾6成在華美企對營商更樂觀 2020/11/20 【中美貿易戰】拜登當選後 逾6成在華美企對營商更樂觀 【WTO】世貿判美國對華關稅非法 特朗普早已一招化解 2020/09/16 【WTO】世貿判美國對華關稅非法 特朗普早已一招化解 中美貿易戰繼續 美對中國這商品徵關稅或創先例 2020/11/27 中美貿易戰繼續 美對中國這商品徵關稅或創先例 【美國大選】拜登若當選撤不撤中國貨關稅？幕僚說了這個詞 2020/11/01 【美國大選】拜登若當選撤不撤中國貨關稅？幕僚說了這個詞 中美關係 中美貿易戰 經濟 特朗普 拜登 貿易 中國 關稅 美國