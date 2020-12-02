【中美角力】紐約時報：拜登稱不會立即取消對華加徵關稅

美國總統當選人拜登，周二接受美國《紐約時報》專欄作家電話採訪時稱，不會立即採取行動，取消特朗普對約半數中國輸美產品加徵的25%關稅，或解除特朗普與中國簽署的第一階段貿易協議。

他表示，首先要全面評估與中國的現有協議，並與亞洲和歐洲的盟友磋商，「以便制定一個連貫的策略」。

他強調，他就任總統後的前幾周，與盟友重新回到同一立場，將是優先事項。

中美貿易戰繼續 美對中國這商品徵關稅或創先例

【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞

責任編輯：林佩怡

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