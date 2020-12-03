【中美芯片戰】內地半導體企業急增逾7萬間 存盲目投資問題

在中美科技戰下，中國力谷芯片（又稱晶片）產業自力更生，引發造芯熱潮。截至11月30日，中國今年新增超過7.1萬家經營範圍含有芯片相關企業，按年增長31.7%。急速增長背後也存在盲目投資等問題，6個百億級半導體大項目先後對外宣稱停擺。

多地支持集成電路發展

據內媒第一財經，天眼查數據顯示，截至11月30日，中國今年新增超過7.1萬家經營範圍含有「集成電路、芯片、半導體」的相關企業，按年增長31.7%。

今年10月以來，多地發布了相關文件支持集成電路發展。

例如，廣東省發布的《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃（2021-2025年）》，提出到2025年，年主營業務收入突破4,000億元（人民幣，下同），年均增長超過20%；江蘇常州公布的《市政府關於加快集成電路產業發展的意見》，提出到2025年，常州市集成電路產業銷售收入突破500億元，集成電路產業鏈企業達到100家以上。

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截至目前，中國經營範圍含「集成電路、芯片、半導體」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的相關企業分布數據，前十省（市）分別是，廣東、福建、江蘇、上海、浙江、山東、四川、山西、湖南、安徽。

不過，數據持續增長的背後也存在盲目投資等問題，在過去一年多時間里，江蘇、四川、湖北、貴州、陝西5省份的6個百億級半導體大項目，先後對外宣稱停擺。

部分出現危機的項目： 江蘇（近3萬間半導體相關企業）：南京德科碼於2020年7月，向法院申請破產；德淮半導體於2019年陷入討薪爭端

四川（約1萬間半導體相關企業）：成都格芯建廠不到兩年即停擺

陝西（約1萬間半導體相關企業）：陝西坤同核心高管均離職

湖南（逾5,000間半導體相關企業）：長沙創芯2020年被強制拍賣

上月底，工信部副部長王志軍在第二屆中國發展規劃論壇上表示，前些年，鋼鐵、水泥、電解鋁等領域存在重復建設和產能過剩情況，包括光伏等新興產業也出現過重復建設，目前，芯片制造等行業也出現了盲目投資和爛尾項目，前一階段集成電路制造方面的投資也被曝出造成巨大的損失，需要規劃和加強監督。

報道引述業內人士稱，「目前在市場上，資金充足，更多是要看脫穎而出的項目和企業。而那些停擺的芯片項目，歸根結底是立項之初就不審慎，注定了結局的失敗。如果在立項之初能進行多維度考證，而不是追風趕熱度，總體風險其實是可控的。」

責任編輯：尹航

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