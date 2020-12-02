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澳洲右翼倡抵制中國貨  胡錫進諷是紙貓狂妄

國情動向 15:36 2020/12/02

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澳洲右翼倡抵制中國貨  胡錫進諷是紙貓狂妄

中國與澳洲關係緊張，再因紅酒關稅、趙立堅Tweet而火上澆油。澳洲右翼「一國黨（One Nation）」的黨魁漢森（Pauline Hanson）一再倡言抵制中國商品。內地環球時報總編輯胡錫進周二（1日）在推特發文稱，中國從沒有任何一個輿論領袖、甚至是政治人物要求抵制澳洲商品，稱漢森的表現不能被視為紙老虎，最多只是紙貓。

澳洲一國黨（One Nation）領導人韓森（Pauline Hanson）周一接受天空新聞（Sky News）訪問，談及趙立堅的推文時指稱，趙氏的動作，反映中國政府根本就是「以為自己愛說甚麼、和喜歡做甚麼都可以」。

澳洲一國黨叫人聖誕不買中國貨

韓森強調，澳洲首先應該抵制中國製產品，以明確向中國共產黨表達不滿；同時，澳洲政府應該要「覺醒」和「成長」，致力重振澳洲本地產業，及早切斷對中國的依賴。

【中澳關係】趙立堅推文風波 人民日報斥澳洲「無理指責十足虛偽」 

【中澳關係】趙立堅這推文惹怒澳洲 澳總理要求中國道歉

韓森上周五也曾在Twitter發文，呼籲澳洲民眾在聖誕節抵制中國商品。

人民日報社旗下環球時報總編輯胡錫進周二（1日）在Twitter發文稱，中國從沒有任何一個輿論領袖，甚至是政治人物要求抵制澳洲商品，他形容漢森和同僚的表現不能被視為紙老虎，最多只是紙貓。

胡錫進指澳洲「以怨報德」

胡錫進又在其個人微信公眾號「胡錫進觀察」發文稱，漢森和同僚的表現連紙老虎都說不上、只能稱為紙貓式的狂妄。

他直指，如漢森般的澳洲政治人物，太高估澳洲對中國的重要性。對於中國早前加徵澳洲產品的關稅，他稱，有關動作是遵循國際貿易規則的反傾銷和反補貼行動，澳洲大可以向世界貿易組織（WTO）控告中國；若然中國敗訴，他相信中方會接受裁決，但問題是澳洲贏不了。

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【中澳貿易戰】外交部評澳洲反華研究所：國際社會笑柄

胡錫進又稱，澳洲顯然有非常極端的意識形態，奉行在西方世界中最為極端的反華政策，徹底傷害中國社會原本對澳洲非常純樸的友好態度。

他並指，中國與澳洲都有各自的價值觀，澳方的價值觀倘不包括尊重一個14億人口、發展起來很不容易的國家，中國社會有足夠的時間和耐心，協助他們建立觀念。

胡錫進說，中國社會強烈主張懲罰澳洲，中方沒理對澳洲綏靖，應讓世界看清楚，選邊站美國並且執行「以怨報德」對華政策是要付代價的。

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責任編輯：鄧國強

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