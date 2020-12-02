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【科技戰】中國發布商用密碼出口管制清單 包括安全芯片

國情動向 15:57 2020/12/02

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中國商務部、國家密碼管理局、海關總署周三（2日）公告，根據《出口管制法》等有關規定，為維護國家安全、社會公共利益等，決定對有關商用密碼實施進口許可和出口管制，明年1月1日起實施，安全芯片（晶片）等被納入出口管制清單。

公告發布《商用密碼進口許可清單》、《商用密碼出口管制清單》，進口或出口清單所列物項和技術，要向商務部申請辦理兩用物項和技術進口或出口許可證。

有關部門會對相關進出口活動監督檢查。違反有關規定進出口商用密碼的，將被行政處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

根據公告，《商用密碼出口管制清單》包括系統、設備和部件，如安全芯片、密碼機（密碼卡）、加密VPN設備、密鑰管理產品、專用密碼設備、量子密碼設備、密碼分析設備，還有密碼研制生產設備、密碼測試驗證設備，以及專門設計或改進研制生產使用以上相關的軟件及技術。

至於《商用密碼進口許可清單》，包括加密電話機、加密傳真機、密碼機、加密VPN設備。

【中美角力】中國出口管制法今上路 中美角力下日企恐也當災

【中美科技戰】憂出口管制等 中國稀土價格飆升

中國《出口管制法》已於12月1日生效，表示為維護國家安全和利益等，加強和規範出口管制。這被認為回應美國打擊中國科技企業的類似行動。該法明確，任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對該國或地區對等採取措施。

對於外界擔憂管制不明確透明，中國外交部發言人華春瑩昨稱，中國將堅定不移擴大對外開放，並努力為各國在華企業提供公平、公正、開放、透明、非歧視性的營商環境。同時會採取必要舉措維護中國企業的正當權益。

【中芯國際】美祭出口管制而非實體清單  中芯情況未算最壞

【中美晶片戰】美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制　

責任編輯：林佩怡

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