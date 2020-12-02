【華為風暴】高通總裁：已與新榮耀對話 期待未來合作

在美國封殺制裁壓力下，華為早前出售榮耀手機業務予有官方背景的財團，形容這是產業鏈自救，讓榮耀渠道得以延續。澎湃新聞報道，美國芯片巨企高通（Qualcomm）總裁安蒙（Cristiano Amon）表示， 高通期待未來與榮耀的合作， 目前是開展一些對話，「未來就事情發展的具體情況而定」。

外界普遍認為，華為剝離榮耀，是要讓榮耀避過美國禁令、生存下去，但在完成切割後，榮耀是否能躲過美國制裁令，順利獲得國際市場的芯片供應，仍然存疑。

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另外，高通4G芯片等產品，早前獲得許可向華為繼續供貨，安蒙表示，高通向美國政府申請整個產品線，但目前拿到的是4G芯片、計算類及WiFi產品許可，頂級產品必須獲得許可，才能跟華為進行合作。

分析認為，有關許可僅涵蓋4G芯片，影響有限，因消費者正在轉向5G設備。

據內地傳媒上月報道，華為正積極向供應商訂購4G智能手機及相關終端零部件，部分組件製造商已收到通知，將在本月恢復購買主板和其他部件產品。華為內部員工稱，4G芯片供應，可解決海外大部分區域手機和平板的需求問題，以養住海外主要地區的渠道，保留隊伍和火種，等待未來的翻盤機會。

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責任編輯：林佩怡

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