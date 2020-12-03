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【華為禁令】高通僅可提供4G芯片 最新5G驍龍888華為無份

經濟脈搏 16:04 2020/12/03

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中美科技戰下，華為面臨芯片（又稱晶片）斷供問題。高通（Qualcomm）證實，目前4G產品已獲准向華為供貨，但5G產品仍未獲許可。另外，高通新一代5G芯片驍龍888面世，小米、OPPO等中國企業表示，將推出搭載該款芯片的手機，而華為、榮耀能否搭載仍未知。

高通證實 可向華為提供4G芯片

高通總裁安蒙（Cristiano Amon）2日證實，目前公司的4G、計算類和Wi-Fi產品已獲得供貨許可，公司有望在上述業務領域與華為進行業務往來。

安蒙亦表示，高通一直在申請涵蓋公司完整產品組合的供貨許可，但目前5G產品仍未獲得許可，仍在等待相關許可發放，以便公司將來與華為在支持5G的旗艦級產品上合作。

分析認為，有關許可僅涵蓋4G芯片，影響有限，因消費者正在轉向5G設備。

另一方面，據內媒證券時報，高通新一代驍龍旗艦處理器平台驍龍888（Snapdragon 888）正式面世。出乎外界預料，這款芯片沒有按照迭代規則命名驍龍875，而是頗具中國特色命名驍龍888。

【華為風暴】高通總裁：已與新榮耀對話 期待未來合作

【華為禁令】英國明年9月起 禁通訊企業安裝華為5G新設備

驍龍888面世 華為能搭載嗎？

據高通介紹，這款新旗艦芯片是真正面向全球的兼容性5G平台。與前代平台驍龍865相比，驍龍888AI性能和能效實現了飛躍性提升，達到了每秒26萬億次運算。

中國多個手機企業紛紛迅速宣布將首發搭載，不少表示將於明年初推出首發搭載驍龍888的手機新品。

  • OPPO：新一代OPPO Find X系列將搭載高通驍龍888 5G移動平台，並於2021年第一季度發布。
  • 小米：全新的旗艦手機小米11將是首批發布的搭載驍龍888移動平台的終端之一，這將是一款充滿著諸多硬核科技的尖端產品。   
  • realme：首批搭載全新高通驍龍888 5G移動平台的廠商之一，並在數月前已開始全新旗艦的研發工作。

vivo也宣布將很快推出搭載驍龍888處理器的手機，但目前還不清楚具體機型。此外，一加、魅族、摩托羅拉、聯想、LG、華碩、黑鯊、紅魔、努比亞、夏普也都在研發基於驍龍888平台智能手機，其中並不包括已經獨立的榮耀品牌，也不包括華為。

【華為禁令】機構料華為手機全球市場佔有率 明年驟降至4%

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責任編輯：尹航

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