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【新冠肺炎】華春瑩談疫情源頭：世界多地爆發  美國研究都證實了

社會熱點 20:05 2020/12/02

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【新冠肺炎】華春瑩談疫情源頭：世界多地爆發  美國研究都證實了

新冠肺炎疫情再現波動之際，美國疾控中心研究人員近日發表研究顯示，去年12月中，新冠病毒就已經在美國出現。內地輿論場對此熱議，有網民稱「中國才是世界的吹哨人」。中國外交部發言人華春瑩周三（2日）回應說，這再次印證一個說法：新冠肺炎疫情其實是在世界多地、多點爆發。

華春瑩於當天在外交部例行記者會上答問說，「一段時間以來，我們已經看到很多關於這方面的報道，新冠肺炎疫情其實是在世界多地、多點爆發，美國疾控中心有關說法，就是在美國發現新冠病毒的時間前移了大概一個月左右，再次印證了這一說法」。

華春瑩：新冠病毒溯源  是科學的工作

華春瑩指出，這再次說明，新冠病毒溯源工作是一項科學的工作，必須要本著非常嚴謹的態度，由科學家在世界範圍開展調查和研究。

【新冠肺炎】世衛官員：新冠病毒最早非在中國出現  尚屬臆測

【新冠肺炎】外媒追問「是否暗示病毒源自國外」 外交部這樣答

華春瑩說，中方也一直與世界衛生組織就此保持著密切溝通，希望其他國家也能和中國一樣，秉持這種積極的態度，與世界衛生組織開展合作，目的是能夠為防範和更好應對今後可能出現的類似公共衛生危機做好充分準備。

美國疾控中心（CDC）指研究顯示，美國首宗新冠肺炎確診個案，可能早在去年12月已出現，與美國官方早前確認的今年1月19日有首宗個案，早約1個月，甚至比中國正式通報出現新冠疫情的日期早。

中國網民：中國才是世界的吹哨人

華爾街日報報道指，美國疾控中心發現，在美國紅十字會於美國9個州分，收集共7,389個血液捐贈者的樣本當中，發現其中106人有感染過新冠肺炎。

其中39個含有新冠肺炎抗體的樣本，是在去年12月13日至16日，於加州、奧勒岡州及華盛頓州收集。

另外67個含有新冠肺炎抗體的樣本，則是在去年12月30日至今年1月17日，於馬薩諸塞州、密歇根州、威斯康星州、艾奧瓦州等地收集。

故此，研究團隊指出，美國西岸可能早在2019年12月，就出現首宗個案。

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金正恩打中國製新冠疫苗？華春瑩給反高潮回應

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中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

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責任編輯：鄧國強

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