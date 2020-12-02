▲ 拜登謀設亞洲事務專職 美中競爭秘密武器？

中美角力預期延續到拜登政府時代，英國媒體報道，美國總統當選人拜登擬在白宮設立亞洲事務專職。觀察者指，此舉反映拜登重視亞洲的特殊戰略意義、將鞏固與亞洲盟友關係，與中國競爭的意味強烈；拜登的對中國政策，可能不僅是奧巴馬的「重返亞洲」、「亞太再平衡戰略」2.0。

英國媒體報道，美國總統當選人拜登考慮設立專責亞洲事務的白宮官員職位，在拜登準備面對中國的眾多挑戰時，此舉象徵亞洲重要性與日俱增。

報道引述交接團隊官員的說法報道，拜登考慮在國家安全會議（National Security Council）設立這個職位。

拜登考慮在國安會議之下 設置此新職

拜登交接團隊官員又說，新政府將設置「適當人選與體系」，與盟國一同促進美國的利益與價值。白宮專責亞洲事務的職位是即將上任的國安顧問沙利文（Jake Sullivan）考慮的數個構想之一。

拜登的交接團隊截至周三下午，尚未回覆路透社的置評要求。

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美國的中美問題大師、哈佛大學亨利·福特二世社會科學榮休教授、曾任費正清東亞研究中心主任的傅高義（Ezra F. Vogel），早前接受媒體訪問時，預期拜登會加強與盟友的關係；他領導下的美國，較能獲盟友支持、創造多邊合作，制定與中國長期周旋的戰略，成為一股新興的制衡國力量。

分析指出，拜登擬增設專責亞洲事務白宮職位，引證他計劃加強與亞洲盟友的關係，並重視亞洲對美國的戰略利益，欲以亞洲政策抗衡、甚至圍堵中國的意圖強烈；而專職主導下，拜登的亞洲政策或許會有更多樣化的可能性。

美國兩大智庫之一彼得森國際經濟研究所高級研究員胡夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）此前亦預期，美國不排除會加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）。

美國或會加入CPTPP 與中國競爭影響力

該協議前身TPP（跨太平洋夥伴協定）由奧巴馬（Barack Obama）政府發起，但特朗普就任第4天就宣布美國退出，如今實質主導者是日本、澳洲，多半是美國盟友，可以形成聯盟力量制衡中國。

不過中國國家主席習近平11月在簽訂RCEP（區域全面經濟夥伴協定）後，也表明有興趣加入CPTPP，日本回應則是歡迎任何符合條件又同意條款的經濟體加入。

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責任編輯：鄧國強

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