【中澳】趙立堅推文風波 美指中國散布假訊息 華春瑩咁反駁

中國外交部發言人趙立堅，在Twitter轉發「澳洲士兵」刀架阿富汗兒童的漫畫，所引發的中澳外交風波擴大。美國駐澳大使批評中國散布假訊息，美國國務院副發言人亦指責中國，表示會與澳洲站在一起。

中國外交部發言人華春瑩今日表示，澳洲軍人的戰爭罪行經當地國防部確認，批評美國和澳洲怎麼好意思指責中國捏造及散佈虛假訊息。又促美澳秉持客觀理性態度，正確地認識自己別人。

對於澳洲總理莫里森強調要維護澳洲的價值觀，華春瑩反問，澳洲軍人在阿富汗犯下的罪行，濫殺無辜，卻不允許別人評論和批評，是否符合澳洲的價值觀；一方面憑空捏造事實，大肆攻擊抹黑別人，卻不允許別人對鐵證如山的錯事發表評論，是否符合澳洲的價值觀。

美大使籲中共 透明披露新冠病毒來源信息

澳洲傳媒引述美國駐澳大使卡爾瓦豪斯（Arthur Culvahouse Jr）的聲明，將矛頭對準中國外交部，指其「通過捏造圖片和虛假聲明（散布）虛假信息」。

他又稱，澳洲已採取措施調查並披露士兵在阿富汗的戰爭罪行指控，並呼籲中共能採用同樣程度的透明度和問責態度，處理有關對新疆維吾爾人實施暴行的報告，並向世界披露關於新冠病毒來源的所有信息。

【中澳關係】彭博社：中國欲借澳洲威懾美國盟友 適得其反？

【中澳關係】澳洲總理微信發文：虛假圖片帖子 不削弱與中國人民友誼

美國國務院副發言人布朗（Cale Brown）亦在Twitter發文，指中共對澳洲的最新攻擊，是其濫用虛假信息和脅迫性外交手段的又一例證。他表示，這種做法標誌中共的行為跌到一個新低點。又稱中共一方面在Twitter散布被修改過的畫面，另一方面阻止中國民眾閱讀這些推文。

他在推文最後說，中共散佈虛假信息的同時，掩蓋其侵犯人權，包括在新疆拘押過百萬穆斯林，試圖改變話題以逃避責任，「我們不能讓他們得逞」。

此外，新西蘭及法國政府也發聲，新西蘭總理阿德恩認為有關推文無事實根據，政府已向中國當局表示對「虛假照片」的關注。法國外交部認為中方的做法不符合國際外交的預期，推文圖片令人震驚，評論亦帶有偏見。

中國駐法使館發言人質疑法方不去譴責虐殺平民的戰爭暴行，反指責聲討暴行的人士有偏見，令人反感。華春瑩昨質疑事情跟新西蘭有何關係，又事件事實和是非非常清楚。

趙立堅日前在Twitter發文，譴責澳洲士兵殺害阿富汗平民，並配上「澳洲士兵」持刀架在阿富汗兒童頸上的圖片。澳洲總理莫里森批評該推文令人反感、圖片不實，要求道歉。中方拒道歉，反稱澳洲軍人在阿富汗犯下兇殘罪行，澳洲政府應為此感到羞愧，並質疑澳方是想借事件迴避矛盾、轉嫁壓力。

【中澳關係】趙立堅推文風波發酵 中方斥法國表態令人反感

澳洲右翼倡抵制中國貨 胡錫進諷是紙貓狂妄

中澳角力變了「紅酒世界大戰」 趙立堅曾這樣回應（組圖）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁