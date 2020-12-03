【中美角力】拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響真正警鐘

▲ 拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響了真正警鐘

路透社報道，擔任美國新當選總統拜登（Joe Biden）顧問的美國前官員坎貝爾（Kurt Campbell）2日表示，中國支持的一項新的亞太貿易協議（RCEP），以及北京對《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的興趣，應該給美國敲響「真正的警鐘」。

坎貝爾稱，由於太多的工人因貿易協議失去工作，美國需要更好地進行再培訓，重塑受全球貿易影響的就業崗位和經濟。坎貝爾表示，RCEP的影響比預期的更深遠，中國對TPP的興趣「非常重要」。

值得注意，國務院總理李克強12月1日主持召開國務院常務會議時，會議已要求部署加快做好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施有關工作，維護自由貿易，拓展合作共贏新空間。

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而中國商務部研究院副研究員龐超然也對中國《經濟參考報》表示，加快推動RCEP落實生效，既是體現中國堅定推動經濟全球化自由化發展的大國擔當，也是以開放倒逼改革，加快國內法規制度與國際通行規則接軌，不斷完善涉外經貿法律及相關領域國內立法，在更大範圍、更寬領域、更深層次實施制度型開放的重要工作抓手。

美國2017年退出TPP後形成CPTPP

TPP被視為美國連繫太平洋國家圍堵中國的部署，事實上美國總統特朗普上台以來奉行「美國優先」政策後，美國已於2017年撕毁TPP。餘下11國對原協定作出修改，目前形成了《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（CPTPP）來替代TPP。

日本、加拿大、澳洲、馬來西亞、越南、墨西哥等11個國家在前年3月8日簽署CPTPP，同年12月30日生效。對於中國是否考慮加入CPTPP，商務部新聞發言人高峰上月表示，中方持積極開放的態度，希望各方攜手推動貿易投資自由化便利化，實現互利共贏。

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責任編輯：游昊雲

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