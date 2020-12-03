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【中美角力】逾千中國研究員離美 美官員：華特工盯上拜登團隊

國情動向 16:06 2020/12/03

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美國資深情報官員周三（2日）透露，中國特工已盯上當選總統拜登的身邊人，包括他未來政府的要員。另一美國高級安全官員同日表示，在美國打擊技術盜竊下，逾千中國研究人員離開美國。

美國司法部負責國家安全的助理部長德默斯（John Demers）在一場智庫討論會上透露，美國近期嚴厲打擊技術盜竊，已有過千中國研究人員離開美國。

司法部一名官員稱，德默斯提到的逾千名中國籍研究員，並非此前被撤銷簽證的1000多名中國留學生。外媒報道，這意味美國近期打擊科技偷盜，導致至少2000名中國籍研究員、學生離開美國。

【中美角力】美驅逐逾千中國留學生 外交部：赤裸裸政治迫害

【中美角力】FBI局長：中國黑客仍瞄準美國新冠疫苗研究

據該名官員稱，德默斯提到的研究人員，被美國當局認為與中國解放軍有聯繫。在在美國聯邦調查局（FBI）在20多個城市問詢、國務院7月關閉中國駐休斯敦總領館後，這些研究人員逃離美國。

德默斯強調，只有中國才有資源、能力和意願，從事近年美國情報機構看到廣泛的外國影響活動。

美國多次指責中國間諜盜竊美國經濟情報及國家安全機密，北京一直否認指控，又批評美國取消超過千名中國學生或研究人員簽證，是是赤裸裸的政治迫害和種族歧視。

美國國家反間諜和安全中心主任埃瓦尼納（William Evanina）在同一場合表示，中國特工已鎖定當選總統拜登的政府人員，以及「接近」拜登團隊的人士。他未有詳細說明。

他稱，受到美國機構監控的在美中國研究人員，「都是奉中國政府的命令來到這裡」。

【中美關係】習近平致電祝賀拜登當選美國總統 冀聚焦合作

拜登時代沙盤推演：中美迎6大緩和 但這些事惡化

【中美角力】紐約時報：拜登稱不會立即取消對華加徵關稅

責任編輯：林佩怡

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