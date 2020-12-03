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嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了

國情動向 16:06 2020/12/03

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嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了

中國嫦娥五號成功降落月球，開始人類44年以來首次月岩採集之際，國際太空探索界別發生另一件大事。美國最大球面射電望遠鏡，波多黎各阿雷西博望遠鏡（Arecibo Telescope）發生災難性意外，望遠鏡鏡面遭上方懸吊設備墜下砸毀。由於阿雷西博望遠鏡直徑達數百米，整個損毀場面猶如戰區廢墟。阿雷西博望遠鏡現在需要永久拆除，而世界上同級別單一球面射電望遠鏡，只剩全球最大的中國貴州「天眼」。

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美國波多黎各阿雷西博望遠鏡於當地時間周二（1日）早上出事，事發前數小時正好是嫦娥五號在中國時間晚上着陸月球「風暴洋」，美媒Business Insider將這兩件大事相提並論。

阿雷西博望遠鏡鏡面上方建築當日結構失效，巨大的支架加上天線、懸吊穹頂等接受設備平台一同倒塌，直墮150米以下的射電望遠鏡半球形反射鏡面，打穿打碎鏡面多個部分，幾乎將之一分為二。

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嫦娥五號老遠去月球挖土 為何只拿2公斤

阿雷西博望遠鏡建於1963年，鏡面直徑305米，在中國貴州「天眼」500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）2016年啟用前，一直是全球最大球面射電望遠鏡。

阿雷西博望遠鏡為人熟悉，因為望遠鏡曾在1995年007電影《金眼睛》（GoldenEye）中亮相，作為片中高潮一幕占士邦大戰奸角的場景。

嫦娥五號月面採壤 一文解釋各大看點與難關

嫦娥五號降落「風暴洋」 為何選擇月球這裏

阿雷西博望遠鏡多年來勞苦功高，貢獻了不少科學發現、追蹤過迫近地球的小行星，並協助了獲得諾貝爾獎的研究。

不過，阿雷西博望遠鏡近年失修，結構受到颶風和地震破壞而變得不穩定。鏡面上方的懸吊鋼纜今年8月及11月兩度斷裂，美國國家科學基金會（NSF）11月已宣佈安排望遠鏡退役，沒想到望遠鏡等不及拆除即發生災難性倒塌，悲劇地結束其歷史。波多黎各氣象學家Ada Monzón在電視報天氣時，提到望遠鏡倒塌消息，也不禁落淚。

嫦娥五號為何要剎車？「近月制動」是甚麼

阿雷西博望遠鏡倒塌後，世界只剩中國「天眼」一座巨形單一球面射電望遠鏡負起重任。Business Insider形容，阿雷西博望遠鏡倒塌、嫦娥五號落月這周二兩件事情，顯示了中美近年投資太空探索和研究的巨大對比。

美國雖然半世紀前已登陸月球6次，要重返月球技術上問題不大，但Business Insider指出，美國太空計劃往往受到預算和政治因素阻礙，美國每次有新政府上台，都會改變太空計劃方向和節拍。特朗普任內提出2024年派人再次登陸月球，如今他連任失敗，計劃前途亦成為了疑問。

美國送過中國1克月岩 現在盼分享成果

「中國天眼」搜索外星文明 霍金生前曾這樣警告

國之重器「天眼」望遠鏡被註冊成香煙 控煙協會籲嚴打

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責任編輯：連兆鋒

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