  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片產業】全國首條ArF光刻膠生產線投產 勢破美日壟斷

經濟脈搏 16:06 2020/12/03

分享：

南大光電建立全國首條ArF光刻膠生產線，未來有望助中國實現芯片原材料自主

高端的ArF光刻膠作為芯片（晶片）重要原材料，其供應長期被美國和日本企業壟斷，中國幾乎只能依賴進口，但這困境在未來有望打破。浙江寧波市政府近日宣布，寧波南大光電材料有限公司的首條ArF光刻膠生產線已正式投產，部份樣本已送到客戶做測試，爭取更多訂單。該項目完全達產後，預計實現約10億元（人民幣，下同）的年銷售額。分析相信，南大光電的生產線即使在短期內未能衝擊美日兩國的巨頭，但對中國將來實現芯片自主，無疑具重要意義。

南大光電的母企江蘇南大光電材料股份有限公司在2000年成立，以生產MO源（高純金屬有機源）為主要業務，2017年入股北京科華，跨入芯片關鍵材料之一的光刻膠產業。去年7月，公司設立光刻膠事業部，並成立了全資子公司南大光電，建立ArF光刻膠開發和產業化項目，其「193nm 光刻膠項目」隨後獲得國家「02 專項」立項。據此前的公告，南大光電計劃通過3年的建設、投產及實現銷售，達到年產25噸光刻膠，以滿足集成電路行​​業需求標準。

【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望

【科技戰】中國發布商用密碼出口管制清單 包括安全芯片

【芯片產業】中科院5nm光刻技術突破西方壟斷？ 實情是這樣

同時，南大光電後將建成全國首個專業用於ArF光刻膠產品開發和生產的檢測評估平台，扛造配套完整的國產光刻膠產業鏈。全個項目總投資額為6.56億元，其中國撥資金1.93億元，地方配套資金1.97億元，南大光電使用首發上市時的超募資金1.5億元用於本項目投資。

南大光電方面表示，該項目現時尚處於樣本驗證階段，預料需時12至18個月時間。ArF光刻膠除了工藝要求高，還存在穩定量產周期長、風險大等問題，故公司業務仍存在許多不確定因素。

【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這

【芯片產業】遭同行挖角 台積電大幅加薪20%留住人才

責任編輯：陳建錫

軍事科技 通訊科技 創新科技及應用 科技產品 科技戰 壟斷 銷售 寧波 中國 日本

上一篇文章

中國鬥贏新冠疫情 財新服務PMI創逾十年半次高

下一篇文章

【中美角力】拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響真正警鐘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】鴻海Google合約 讓特朗普「世界奇蹟」復活？
【中美科技戰】鴻海Google合約 讓特朗普「世界奇蹟」復活？
【芯片產業】武漢弘芯由政府全盤接手 這些問題未解決（組圖，有片）
【芯片產業】武漢弘芯由政府全盤接手 這些問題未解決（組圖，有片）
【芯片產業】工信部：芯片業如水泥鋼鐵 出現盲目投資爛尾項目
【芯片產業】工信部：芯片業如水泥鋼鐵 出現盲目投資爛尾項目
中澳緊張之際　 澳企進博會接40億美元礦石訂單
中澳緊張之際　 澳企進博會接40億美元礦石訂單
【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）
粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）