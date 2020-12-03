【中澳關係】澳洲總理莫里森微信文章遭刪 被指混淆公眾視聽

中國外交部發言人趙立堅的推文風波未停，澳洲總理莫里森前日（1日）在微信公眾號發文，撐澳洲軍人，並稱「含有澳洲士兵虛假圖片的帖子」，不會削弱對澳洲華人社區的尊重、與中國人民的友誼。但文章昨日被指「混淆公眾視聽」，已遭屏蔽，顯示為「此內容因違規無法查看」。

澳洲傳媒報道，目前尚不確定，這篇文章是因北京指示，還是因大量讀者投訴而被查封。有政府官員稱，現在說騰訊是否按照中國政府的命令撤除莫里森的文章，還為時過早。

「此內容因違規無法查看」

趙立堅日前在Twitter轉載「澳洲士兵」刀架阿富汗兒童喉嚨的圖片，引發澳洲不滿，中澳緊張加劇。莫里森要求中國道歉之後，在微信公眾號發文，支持軍人，強調會以透明、誠實的方式處理有關戰爭罪行指控問題。

他並在文章安撫華人，指「這個含有澳洲士兵虛假圖片的帖子並不會削弱大家對澳洲華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱我們與中國人民的友誼」。

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不過，昨日文章已被屏蔽，稱「此內容因違規無法查看」，並顯示信息：「由用戶投訴並經平台審核，涉及使用煽動、誤導、違背客觀事實的文字、圖片、視頻等，捏造社會熱點、歪曲歷史事件、混淆公眾視聽」。

中國外交部發言人華春瑩當日重申，網上流傳的不是照片，不是「捏造照片」，而是一位年輕畫家創作的電腦插畫，依據的是澳洲媒體報道、澳洲國防部調查報告發布的事實。

Twitter拒刪趙立堅推文

澳洲傳媒報道，莫里森文章遭刪，事件在澳洲華人社區引起強烈反響，有網民不滿，表示「趙立堅在中國人民需要翻牆的Twitter上自由批評澳洲政府，莫里森針對廣大澳洲華裔社區的微信帖子被刪除」，但亦有人不以為然。

事實上，微信的舉動與Twitter形成鮮明的對比。Twitter拒絕刪除趙立堅的推文，而是將該圖片標記為「敏感」。

值得一提的是，去年有記者問過莫里森，其微信賬號是否會遭到中國政府審查，當時莫里森回答說：「不會的，我們還沒有遇到這樣的審查。」

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責任編輯：林佩怡

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