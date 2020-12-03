▲ 中國鬥贏新冠疫情 財新服務PMI創逾十年半次高

財新11月中國服務業PMI創逾十年半次高位，其中新接業務總量錄得逾十年半最高水平，業界對前景的信心也改善至九年半以來最高，中國持續有效控制疫情是因素之一；而供需兩旺帶動服務業活動大幅增長，帶動用工數量創下略逾十年來最快增速，服務業者也加速上調收費價格。

財新/Markit周四（3日）聯合公布，中國11月服務業採購經理人指數(PMI)升至57.8，高於上月的56.8，並創下2010年4月以來次高水平，最高點是今年6月的58.4。

Markit網站刊登的新聞稿稱，11月服務業增長動力改善的原因之一是新訂單總量加速增長，其增速刷新了2010年4月後最高紀錄。同時，新出口訂單也在6月後首次出現增長，並且創下2019年4月後最高增速。

「後疫情時期 服務業持續加速恢復」

調查樣本企業普遍反映，在整體市況持續復蘇的背景下，海內外客戶數量皆有增加。同時，爲提高産能以應對訂單增長，企業連續第四個月增加用工，而且增速可觀，刷新了2010年10月後最高紀錄。

「相關數據顯示，後疫情時期服務業持續加速恢復」，財新智庫高級經濟學家王喆評價稱，而且企業家對經濟前景極爲樂觀，服務業經營預期指數刷新2011年4月以來的最高點。

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他指出，國內服務業供求持續加速復蘇，外需強勁。國內局部散發新冠病例並未延緩服務業恢複的步伐，服務業經營活動指數和新訂單指數連續第七個月保持擴張，新出口訂單指數大幅高于榮枯線，顯示國外疫情雖不明朗，但出口需求仍出現明顯改善。

王喆並稱，調研中，多數企業家對於疫情的控制和經濟的恢復充滿信心，僅有2%的受訪企業家持悲觀態度。

日前公布的財新11月中國製造業採購經理人指數(PMI)升至54.9，創下2010年11月以來的最高水平，遠高於路透調查預估中值的53.5和上月的53.6。

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受製造業和服務業PMI雙雙創下高位帶動，財新11月中國綜合PMI從上月的55.7升至57.5，創2010年3月以來最高水平。

多數企業家對於疫情控制充滿信心

「總體而言，製造業和服務業總體複蘇節奏繼續加快，供給、需求兩側同步向好，海外需求持續保持擴張態勢，就業改善亦十分明顯」，王喆稱。

他認爲，趨勢上看，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。與此同時，內外部環境諸多不確定因素仍然存在，疫情期間推出的相關寬鬆政策的逐步退出還需更加穩妥的設計。

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今年2月受新冠肺炎疫情導致經濟活動近乎停擺影響，財新服務業PMI指數2月一度降至26.5，爲該項調查開啓逾14年來首次降至50的榮枯線下方。

中國國家統計局公布的11月官方製造業PMI升至52.1，創2017年9月以來最高，遠高過路透調查預估中值51.5，爲連續九個月處擴張區間；11月官方非製造業商務活動指數按月上升0.2個百分點至56.4，創2012年6月以來最高水平；11月綜合PMI産出指數爲55.7。

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責任編輯：鄧國強

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