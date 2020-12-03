【中美角力】美再禁新疆部分棉花製品入境 稱涉強迫勞動

▲ 美再禁新疆部分棉花製品入境 稱涉強迫勞動

美國國土安全部表示，因為涉及強迫勞動，將扣留新疆生產建設兵團生產的棉花與棉花製品。這是過去3個月來，美國第6度對新疆地區強迫勞動生產商品祭出禁令。

美國土安全部宣布，美國海關與邊境保護局（CBP）貿易辦公室對新疆生產建設兵團生產的棉花製品發出暫扣令（Withhold Release Order），所有美國入境口岸都將扣留來自這家公司的所有棉花和棉花製品貨品。

這項暫扣令適用新疆生產建設兵團及其下屬與附屬實體生產的所有棉花與棉花製品，以及全部或部分以該棉花製成或衍生自這些棉花的任何產品，像是服飾或紡織品。美國土安全部表示，這項禁令是過去3個月來，第6次針對新疆維吾爾自治區強迫勞動生產商品的執法行動。

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今年7月，美國國務院、財政部、商務部與國土安全部發布聯合聲明，提醒美國企業檢視中方供應鏈是否涉及在新疆與中國其他地區侵犯人權。

美國土安全部代理副部長庫奇內力（Ken Cuccinelli ）透過新聞稿表示，美國總統特朗普與美國人民不會容忍中共侵犯人權的行為。美國土安全部正率先執行法律，確保包括美企在內的人權侵犯者不會操弄體系，從奴工中獲利。「中國製造」不只是原產地，更是警告標籤。

CBP代理局長摩根（Mark Morgan）表示，每個美企與消費者都應警覺中國在新疆地區的系統性強迫勞動行為。強迫勞動是侵犯人權的行為，傷害無力反擊的工人，並將不正當競爭帶入全球供應鏈。CBP將繼續採取果斷行動，防止強迫勞動產品進入美國。

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責任編輯：游昊雲

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