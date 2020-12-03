【新冠肺炎】內地：進口冷鏈食品無核酸檢測報告 不得上市銷售

新冠肺炎疫情持續，內地頻頻在進口冷凍食品或包裝樣本，檢出新冠病毒陽性。國家市場監管總局日前召開會議，強調加強新冠病毒輸入風險「物防」，進口冷鏈食品沒有檢驗檢疫證明、核酸檢測報告、消毒證明、及追溯信息，不得上市銷售。

會議提出，全面推進進口冷鏈食品追溯管理平台建設，進一步強化新冠病毒輸入風險「物防」措施。要求各地市場監管部門，將信息化追溯作為「規定動作」，確保貨物「來源可查、去向可追」。

重點口岸城市要落實好集中消毒、核酸檢測、信息錄入等首站防控措施。在信息通報、風險交流、排查處置等方面加強跨區域、跨部門合作。

會議強調，各級市場監管部門要對食品進口商、生產經營企業、食用農產品批發市場、商場超市、生鮮電商、餐飲企業等全面排查，企業自建冷庫、第三方冷庫年底前實現全覆蓋備案。

同時，加強常態監管和應急處置，嚴字當頭，嚴格進口冷鏈食品從口岸到境內生產、流通、銷售全程防控，沒有檢驗檢疫證明、沒有核酸檢測報告、沒有消毒證明、沒有追溯信息的，不得上市銷售。加大對來源不明、相關票據不全的進口冷鏈食品查處打擊，指導進口冷鏈食品實行專用通道進貨、專區存放、專區售賣。

世界衛生組織（WHO）曾稱，沒有證據顯示新型冠狀病毒通過食品或包裝傳播。專家也指，普通民眾購買或接觸冷凍食品，感染的機率很低。但中國多次表示從進口冷凍食品包裝檢測到新冠病毒，並加強規管進口冷凍食品，停止有疫情的企業的產品進口。

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責任編輯：林佩怡

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