【新冠肺炎】華春瑩談美抗疫瀕崩潰：中國展開全球人道行動

▲ 華春瑩談美抗疫瀕崩潰：中國展開全球人道行動

新冠肺炎疫情在全國多國反彈，美國情勢深陷嚴峻。美國最高防疫專家福奇（Anthony Fauci）形容，美國部分地區醫療系統瀕臨崩潰，到今年年底新冠肺炎死亡人數可能超過30萬。中國外交部新聞發言人華春瑩表示，看到這些數字心情十分沉重，中國不斷向外提供援助，目前已累計向美國出口394.3億個口罩，相當於每個美國人獲得約120個中國口罩。她又說，中國已對全球啟動了人道行動。

中國外交部周三的例行記者會上，有媒體詢問，包括美國在內的全球疫情未來將面臨最危險、最黑暗的「寒冷冬天」，中方對此的評論。華春瑩表示，對當前美國人民面臨的困境感同身受，向他們表示慰問和同情。

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華春瑩透露，據統計，截至11月22日，中國已累計向美國出口口罩約394.3億隻，外科手套約8億雙，防護服約6.5億套，護目鏡約4676.2萬副，僅口罩一項，相當於每個美國人獲得約120個中國口罩。

華春瑩：平均每個美國人獲120個中國口罩

華春瑩指出，從疫情開始以來，中國積極進行國際抗疫合作，並展開了新中國歷史上最大規模的全球人道行動，向150多個國家和國際組織提供了抗疫援助，並有力保障全球抗疫物資的生產和供應。

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「只有每個國家都安全了，這個地球才是安全的！」華春瑩強調，新冠肺炎疫情突顯人類是命運共同體，重大危機面前沒有任何一個國家可以獨善其身，唯有團結合作才能共克時艱，只有最後一個國家走出疫情，全球抗疫鬥爭才能算是取得最終勝利。

華春瑩也說，中方願意和包括美國在內的世界各國繼續開展疫情防控合作，提供力所能及的支持和幫助，加強宏觀經濟政策協調，助力復工復產，推動世界經濟復甦。

責任編輯：鄧國強

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