【新冠疫苗】智飛生物開始國內三期疫苗試驗 全球擬招募2.9萬人

12月3日，中國科學院微生物研究所發布消息稱，11月18日，該所與重慶智飛生物製品股份有限公司聯合研製的新冠病毒重組蛋白亞單位疫苗，將在18周歲及以上人群中開展，採取隨機、雙盲、安慰劑對照的國際多中心臨床試驗，計劃在全球招募29000人。

據悉該疫苗已在湖南省湘潭市湘潭縣開始國內部分的III期臨床試驗。目前，中科院微生物所和智飛生物還在積極推動該疫苗在烏茲別克斯坦、印尼、巴基斯坦、厄瓜多的III期臨床試驗。

這款重組蛋白亞單位疫苗由中科院微生物所科研攻關團隊研發，擁有自主知識產權，這也是國內首個重組亞單位新冠疫苗。此項三期試驗能夠開展，主要是基於此前6月份開始在北京市、重慶市、湖南省三地相繼開展的隨機、雙盲、安慰劑對照的I、II期臨床試驗。

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10月29日，智飛生物曾發公告稱，近日接到公司全資子公司安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司的上報，獲悉由智飛龍科馬與中國科學院微生物研究所合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗 (CHO 細胞)已完成 I、II 期臨床試驗，獲得安全性和免疫原性關鍵數據，證明該疫苗在符合本臨床試驗方案的人群中具有很好的安全性和免疫原性，可繼續開展下一步臨床試驗。

孫春蘭：14款國產新冠疫苗進入臨牀試驗

國務院副總理孫春蘭昨在北京調研新冠病毒疫苗研發和生產準備工作時指出，目前中國5條技術路線的14款疫苗進入臨牀試驗，其中5款疫苗正按程序按標準開展三期臨牀試驗，緊急使用、生產準備各項工作有序推進。

上述5款疫苗包括國藥集團下屬武漢生物研究所、北京生物研究所和北京科興公司的滅活疫苗、軍科院聯合康希諾公司研發的腺病毒載體疫苗，以及安徽智飛龍科馬生物製藥公司的重組蛋白疫苗。

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責任編輯：游昊雲

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