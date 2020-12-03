【中美角力】美國戰略崩壞 日媒：亞洲未必歡迎拜登

▲ 【中美角力】拜登率美國歸來 日媒：亞洲卻未必接受

中美鬥爭白熱化之際，美國政府即將換屆，特朗普下台，拜登上任會導領美國以不同方式對抗中國，更重視與盟國重修舊好孤立中國。拜登更明言，美國已經「回來」，準備為再次領導而非背向世界。但日本傳媒質疑，美國團結盟國對付中國戰略的3大支柱，多邊主義、同盟體系和民主價值，近年已經崩壞甚至可能無法修補；亞洲國家未必歡迎美國回來。

拜登上台意味美國會重回相對傳統的冷戰政策，強調同盟體系和多邊主義，並以民主價值作為組織原則。拜登批評，特朗普「美國優先」其實是「美國孤立」（America Alone）；他競選時已指出，美國一定要修補和為民主重新注入活力，同時要鞏固和美國站在一起民主國家的聯盟。

但《日經亞洲評論》文章稱，高大上的理念也許很快就要遇上棘手的現實；特朗普執政4年來，世界已經從美國身旁繼續前進，如今愈來愈主導全球秩序的是地緣政治力量，而非理想主義，「沒有其他地方比亞洲更是這樣」。

首先，美國戰略依賴的多邊主義，正受到中國在相關國際組織中愈來愈有分量所阻礙。清華－卡內基全球政策中心主任Paul Haenle坦言：「拜登政府上任第一日就會面臨苦戰。」

中國11月就出乎意料地取得了對美優勢。中國與亞太14個國家簽定了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），不少人都認為這是中國抗衡本是美國牽頭《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的一着，而特朗普2017年一上任就撕毀了TPP。

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第二，美國的同盟體系陷入了混亂。特朗普大降駐德國美軍人數，並公開質疑美國應否保護盟國，不少國家為此都搞起對沖。例如日本就下注加強與中國經貿關係，加入了RCEP，而中日11月也同意復恢兩國間商務旅行往來。

奧巴馬時代日本駐美國大使藤崎一郎並不諱言：「外交就是同時追求看似不同目標的藝術。」

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再者，全球對民主的熱衷也正在退潮。美國作為楷模的能力，已在警察鎮壓和平示威者、美國大選混亂不堪當中重創；最要命的更是華盛頓那機能失調的疫情應對。

新加坡前外長Bilahari Kausikan稱：「美國民主和制度質素惡化，證實了我們對美式民主壞處的最壞憂慮。我們這裏了解美國的人都知道，美國可以極度慷慨，也可以極度不寬容，這兩種態度都源於同一套的價值。」

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而且美國嘗試拉攏的國家，對民主的理解亦與美國不盡相同。越南是個社會主義國家；泰國正以武力對付要求民主示威；菲律賓和印尼都趁疫情向威權主義方向靠攏。中國對外合作則是不計較對方政治體制的，美國在亞洲片面推廣美式民主價值，恐怕只會將這些國家推向中國。

美國新澤西州Seton Hall大學東南亞專家Ann Marie Murphy形容，東南亞國家歡迎特朗普的一樣東西，就是特朗普不去宣揚美國民主。

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責任編輯：連兆鋒