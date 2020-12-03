  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美國戰略崩壞 日媒：亞洲未必歡迎拜登

國情動向 16:09 2020/12/03

分享：

【中美角力】拜登率美國歸來 日媒：亞洲卻未必接受

中美鬥爭白熱化之際，美國政府即將換屆，特朗普下台，拜登上任會導領美國以不同方式對抗中國，更重視與盟國重修舊好孤立中國。拜登更明言，美國已經「回來」，準備為再次領導而非背向世界。但日本傳媒質疑，美國團結盟國對付中國戰略的3大支柱，多邊主義同盟體系民主價值，近年已經崩壞甚至可能無法修補；亞洲國家未必歡迎美國回來。

拜登上台意味美國會重回相對傳統的冷戰政策，強調同盟體系和多邊主義，並以民主價值作為組織原則。拜登批評，特朗普「美國優先」其實是「美國孤立」（America Alone）；他競選時已指出，美國一定要修補和為民主重新注入活力，同時要鞏固和美國站在一起民主國家的聯盟。

但《日經亞洲評論》文章稱，高大上的理念也許很快就要遇上棘手的現實；特朗普執政4年來，世界已經從美國身旁繼續前進，如今愈來愈主導全球秩序的是地緣政治力量，而非理想主義，「沒有其他地方比亞洲更是這樣」。

首先，美國戰略依賴的多邊主義，正受到中國在相關國際組織中愈來愈有分量所阻礙。清華－卡內基全球政策中心主任Paul Haenle坦言：「拜登政府上任第一日就會面臨苦戰。」

中國11月就出乎意料地取得了對美優勢。中國與亞太14個國家簽定了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），不少人都認為這是中國抗衡本是美國牽頭《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的一着，而特朗普2017年一上任就撕毀了TPP。

拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響了真正警鐘

第二，美國的同盟體系陷入了混亂。特朗普大降駐德國美軍人數，並公開質疑美國應否保護盟國，不少國家為此都搞起對沖。例如日本就下注加強與中國經貿關係，加入了RCEP，而中日11月也同意復恢兩國間商務旅行往來。

奧巴馬時代日本駐美國大使藤崎一郎並不諱言：「外交就是同時追求看似不同目標的藝術。」

美國官員：中國特工已盯上拜登團隊

再者，全球對民主的熱衷也正在退潮。美國作為楷模的能力，已在警察鎮壓和平示威者、美國大選混亂不堪當中重創；最要命的更是華盛頓那機能失調的疫情應對。

新加坡前外長Bilahari Kausikan稱：「美國民主和制度質素惡化，證實了我們對美式民主壞處的最壞憂慮。我們這裏了解美國的人都知道，美國可以極度慷慨，也可以極度不寬容，這兩種態度都源於同一套的價值。」

美抗疫潰敗今冬恐多25萬人死 中國加速超趕美國

而且美國嘗試拉攏的國家，對民主的理解亦與美國不盡相同。越南是個社會主義國家；泰國正以武力對付要求民主示威；菲律賓和印尼都趁疫情向威權主義方向靠攏。中國對外合作則是不計較對方政治體制的，美國在亞洲片面推廣美式民主價值，恐怕只會將這些國家推向中國。

美國新澤西州Seton Hall大學東南亞專家Ann Marie Murphy形容，東南亞國家歡迎特朗普的一樣東西，就是特朗普不去宣揚美國民主。

中國欲借澳洲威懾美國盟友 適得其反？

中國出口管制法今上路 中美角力下日企恐也當災

習主持政治局會議  一個月內第三度提備戰打仗

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了
今日
嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了
【新冠肺炎】華春瑩談美抗疫瀕崩潰：中國展開全球人道行動
今日
【新冠肺炎】華春瑩談美抗疫瀕崩潰：中國展開全球人道行動
澳洲右翼倡抵制中國貨 胡錫進諷是紙貓狂妄
2020/12/02
澳洲右翼倡抵制中國貨 胡錫進諷是紙貓狂妄
特朗普把中美推入強權爭奪 為拜登埋地雷
2020/12/02
特朗普把中美推入強權爭奪 為拜登埋地雷
拜登謀設亞洲事務專職 美中競爭秘密武器？
今日
拜登謀設亞洲事務專職 美中競爭秘密武器？
地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 拜登 特朗普 亞太 東南亞 CPTPP

上一篇文章

【拜登中國】環球時報專訪前AIT處長：未來4年美台關係難冷卻

下一篇文章

【新冠疫苗】14款疫苗臨床試驗 孫春蘭： 做好大規模生產準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」
【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」
【新冠疫苗】中國國產疫苗有望上市？ 5大重點你要知
【新冠疫苗】中國國產疫苗有望上市？ 5大重點你要知
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據
【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據
【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應
【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應
【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國
【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國