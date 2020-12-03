【拜登中國】環球時報專訪前AIT處長：未來4年美台關係難冷卻

美國政府換屆在即，外界關注拜登的對台政策。美國卡內基國際和平基金會副總裁、前任美國在台協會（AIT）處長包道格（Douglas Paal）表示，不認為美台關係會在未來4年「冷卻」。美國國會有很多兩黨支持的涉台法案，拜登不得不謹慎地遵循這些法案，但拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心。

台灣問題並非拜登競選時主要話題

據《環球時報》對包道格的專訪，對於拜登政府在台灣問題上會採取何種政策，包道格表示，並不認為美台關係會在未來4年「冷卻」。美國國會有很多兩黨支持的涉台法案，拜登不得不謹慎地遵循這些法案。

他又說，但拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心，台灣不是拜登競選時的主要話題，在各種民調中台灣的優先性都非常靠後。台灣會被拜登政府小心地處理甚至「歡迎」，但會被放在中美利益這一更廣闊的背景板上來處理。

包道格稱，有跡象顯示，今年夏天特朗普政府曾想採取行動，讓台灣成為一個更具對抗性的問題，但後來沒有這樣做。美台有了更多互動，但未跨越紅線。

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據他所知，特朗普仍然希望第一階段貿易協議能夠得到保留，不希望在台灣問題上走得太遠而使這一成果付諸東流。他看到的報道顯示，拜登政府同樣希望第一階段貿易協議可以繼續實施，使兩大經濟體都得到更多好處。

有觀點認為，特朗普任期最後一段時間內，可能會在台海方面加大動作，包括派國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台。對此，包道格認為，有這方面的傳言，但自己認為不會真的這麼做。包道格說，特朗普和蓬佩奧在台灣問題上非常小心，他們試圖突破一點界限，但又不真正越過任何紅線。

「的確，他們似乎想把美中關係推向某種臨界點，以迫使拜登無法對本屆政府已經做的事做出更多調整，也許他們的確考慮過（讓蓬佩奧訪台），但我仍認為這僅是一個傳言而已。」

責任編輯：尹航

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